[속보] 李 대통령, 中 리창 총리에 “정말 가까운 친구처럼 여겨진다”

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 6일 베이징 조어대에서 진행된 리창 총리와의 면담에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 6일 중국의 ‘2인자’ 리창 국무원 총리를 만나 “정말로 가까운 친구처럼 여겨진다”고 말했다.

중국을 국빈 방문 중인 이 대통령은 이날 리 총리 접견에서 “지난해 10월과 11월 두 번의 다자회의에 이어 세 번째로 베이징에서 총리님을 만났다”며 이같이 밝혔다. 이어 “총리께서는 중국의 경제 업무를 총괄하면서 민생 안정을 담당하고 있다”며 “민생과 평화에 입각해 한중관계를 발전시키는 데 총리께서 큰 역할을 해주실 것으로 기대한다”고 덧붙였다.

이 대통령은 “양국이 시대 변화에 맞춰서 수평적이고 호혜적인 협력을 확대하고 한반도와 영내 평화와 안정을 증진해 나가면서 실용과 상생의 길로 함께 나아갈 수 있기를 기대한다”며 “올해를 한중관계의 전면 복원의 원년으로 삼고, 한중관계 발전을 되돌릴 수 없는 시대적 흐름으로 공고히 하려고 한다”고 강조했다.

특히 ‘친구는 오래될수록 좋고, 옷은 새것일수록 좋다’는 표현을 언급한 후, 이 대통령은 “오래 사귄 친구일수록 정이 깊어서 좋다는 뜻인데 중국에도 같은 말이 있을 것”이라며 “양국 관계 발전 방향에 대해 정말 오랜 친구처럼 기탄없이 의견을 교환하고 한중관계 획기적 발전에 전기가 되기를 바란다”고 기대했다.

이 대통령은 지난해 10월 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합)+3(한중일) 정상회의, 11월 남아프리카공화국 요하네스버그에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의에서도 각각 리 총리를 만난 바 있다.

