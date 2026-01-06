李대통령 “한중관계 발전 지지 부탁”…자오러지 “정상궤도 복귀”

이재명 대통령은 6일 국회의장 격인 자오러지 중국 전국인민대표회의 상무위원장에게 "굳은 신뢰의 기반 위에 한중 관계를 더욱 발전시킬 수 있게 전인대의 적극적인 지지와 성원을 부탁드린다"고 말했다.



이 대통령은 이날 오전(현지시간) 베이징 인민대회당에서 자오 위원장과 만나 "저는 시진핑 주석과의 회담을 통해 양국 정부의 정치적 신뢰와 민간 부문의 우호적 신뢰를 바탕으로 한중 전략적 협력 동반자 관계를 성숙하게 발전시키는 데 뜻을 함께했다"며 이같이 밝혔다.

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 6일(현지 시간) 베이징 인민대회당에서 자오러지 전국인민대표대회 상무위원장을 만나 악수하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 "이런 양국 관계 발전에 전인대 역할이 어느 때보다 중요하다"며 "민의를 대표하는 기관으로서 사회 전반의 인식과 다양한 목소리를 대변함으로써 양국 간 상호 이해를 높이고 공감대를 확장하는 데 중요한 기여를 할 것으로 믿는다"고 당부했다.



자오 위원장이 그간 한중 교류에 기여한 부분과 관련해 "우리 측 인사들의 방중 과정에서 위원장님께서 큰 역할을 해주신 것으로 안다"며 "2012년 산시성 당서기 시절 삼성전자의 대규모 투자도 유치하시며 한중 경제협력에 의미 있는 기여를 하신 점도 잘 안다"고 감사를 표하기도 했다.



자오 위원장은 "우호와 협력은 시종일관 중한 관계의 선명한 바탕"이라며 "건강하고 안정적이며 지속적으로 심화하는 중한 관계는 양국 국민의 이익에 부합하고 지역과 세계의 평화와 안정, 발전과 번영에 유리하다"고 지지 의사를 밝혔다.



그는 "시 주석과 이 대통령의 전략적 지도 아래 중한 관계가 다시 한번 정상 궤도로 복귀했고, 새 국면을 맞이했다"며 "중한 관계의 다음 단계 발전을 위한 방향을 제시했고 새로운 청사진을 그렸다"고 평가했다.



그러면서 "중국 측은 한국 측과 함께 양국 정상이 이룩한 중요한 공동 인식을 잘 이행하고, 소통과 조화를 강화해 각 분야의 협력을 심화함으로써 전략적 협력 동반자 관계가 안정적으로 멀리 갈 수 있도록 함께 주도하겠다"고 말했다.

<연합>

