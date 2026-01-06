원주시청 공무원노조, 취약가구 대상 연탄 나눔 봉사 추진

원주시청 공무원노동조합은 오는 17일 조합원 및 조합원 가족과 단구동 저소득 주민 대상 연탄나눔 봉사를 추진한다고 6일 밝혔다.

연탄값 상승으로 연탄 구매가 힘든 지역 내 취약 가구가 있다는 사실을 확인해 이번 연탄 봉사를 추진하게 됐다.

봉사활동 홍보 포스터. 원주시 공무원노조 제공

겨울을 맞아 온정이 필요한 단구동 독거노인 및 장애인 3가구를 선정하고 조합원 및 조합원 가족이 가구당 400장씩 총 1200장 연탄을 직접 전달할 계획이다.

또 원주 출신 최혁진 국회의원도 참여해 지역사회 나눔의 의미를 더할 예정이다.

시 노조는 지역사회를 기반으로 활동하는 공무원노조로서 취약계층 도시락 전달, 김장 김치 전달, 생태계 교란종인 가시박 제거, 사과 적과 일손 돕기 등의 다양한 봉사활동을 꾸준히 이어오고 있다.

이번 행사를 기획한 고동석 조직부장은 “올해 들어 연탄 기부 및 후원이 유독 많이 줄어 지역 내 취약계층의 지원 요청 문의가 많았다”며 “1년 중 1월 날씨가 가장 추운 데 조합원들의 따뜻한 손길이 연탄을 전달 받는 분들에게 큰 보탬이 됐으면 좋겠다”고 말했다.

