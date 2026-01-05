희망 가득, 함께 일어서는 청송… 청송군, 2026년 새해 군정운영 방향 발표

경북 청송군은 군민의 일상을 회복하고, 지역 재건을 넘어선 지속가능한 미래로 도약하는 2026년 군정운영방향 ‘희망 가득, 함께 일어서는 청송’을 발표했다.

5일 청송군에 따르면 2025년은 산불 피해, 이상기후, 국내외 정세 불안 여파 등의 다양한 과제가 있었지만, 군민과 공직자의 끈끈한 연대로 위기를 기회로 바꾸는 힘을 가진 강인한 고장임을 확인했다

청송군청 전경. 청송군 제공

또 “2026년은 군민의 안정된 삶을 지키면서 미래를 준비하는 희망이 일상이 되는 청송군을 반드시 만들어 가겠다”고 밝히며 2026년 군정 운영 분야별 5대 전략과제를 설명했다.

우선 ‘미래농업 부자청송’을 실현한다.

기후변화와 자연재해의 위기에 대응하기 위해 청송사과를 중심으로 한 미래형 농업체계 구축을 본격화한다.

‘스마트 하우스 재배’와 ‘과실 전문 생산 단지 기반 조성’, ‘청송사과 미래형 과원 조성 묘목비 지원’으로 고품질 청송사과 재배시스템을 확산하고, 청송사과 브랜드 경쟁력 강화를 위한 ‘고품질 규격묘 공동 생산·보급’과 ‘이상기상 대응 및 재해예방 재배 기술 보급’을 추진한다.

또한 ‘현장 중심의 전문성을 갖춘 미래 선도 농업인 양성’과 ‘청년농 창업·정착을 위한 실천형 모델 개발’, ‘우리쌀·지역농산물 활용 교육 및 가공 활성화’로 청송농업의 성공모델을 개발·확산하여 청년 농업인 증가와 농업소득 창출 기반까지 탄탄히 만들 계획이다.

군민의 삶을 지키는 ‘든든복지 희망청송’을 구현한다.

군은 65세 이상 노인 인구 비율이 전체 인구의 45% 이상을 차지하는 초고령화 사회로 행정에서 더욱 세심한 복지 서비스를 제공하여 군민 주거 만족도를 높인다.

‘8282 민원 처리 서비스’ 운영 활성화로 생활 속 불편을 신속히 해결하고, ‘농어촌 무료 버스’ 운영을 통한 소외 없는 교통서비스 제공으로 군민들의 사회활동 참여기회 확대와 지역경제 활성화까지 이끌 계획이다.

‘의료·요양·돌봄 통합지원’으로 살던 곳에서 안심하고 돌봄서비스를 받을 수 있는 운영체계를 구축하고, ‘노후 경로당 환경개선과 산불 피해 경로당 신축’으로 어르신들의 거점 공간도 개선한다.

아울러 ‘청송인재양성원 내실 강화’와 ‘부모와 아이가 행복한 돌봄 지원’, ‘꿈과 끼를 키우는 청소년 활동 지원’으로 부모와 자녀 모두 만족하는 교육 환경도 조성한다.

지역에 활력을 더하는 ‘지속가능 시장경제’를 조성한다.

‘청송사랑화폐 발행 및 유통 확대’와 ‘진보 객주시장 활성화 사업’을 통해 지역민과 소상공인이 모두 만족하는 경제구조를 만들고 ‘진보면 공공임대주택 건립’과 ‘청송군 K-U시티 역노화 사업’으로 청년 정착을 위한 환경을 조성해 지역에 새로운 활력을 불어넣는다.

‘다채로운 문화관광’을 위해 체험과 체류를 중심으로 한 관광 경쟁력 강화에 나선다.

파천면에 ‘산림 레포츠 휴양단지 조성’, ‘대규모 54홀 공공 파크골프장 조성’, ‘청송 아웃도어 골프장 건립’ 통해 자연 속에서 즐기는 청송형 관광 인프라를 확충하고, ‘경북형 이색숙박시설 조성’, ‘백자의 숲 조성’, ‘유네스코 세계지질공원 청송 교육관광 확대’로 청송 문화유산을 활용한 이색관광으로 관광객들의 눈길도 사로잡을 예정이다.

‘살고 싶은 도시환경’ 조성을 위해 정주 여건을 대대적으로 개선한다.

‘시량지구 농촌공간 정비사업’, ‘덕리지구 농촌 공간 정비사업’으로 농촌공간 재생을 통해 군민들에게 문화공간을 제공하고, ‘부곡 산불피해지역 특별재생 사업’으로 산불로 잃어버린 삶의 터전과 기반 시설을 정비하여 지역상권 회복을 넘어 재활성화까지 이끈다.

또한 ‘농촌협약’의 본격 추진으로 8개 읍·면 생활기반을 확충해 정주여건 개선 및 군민들의 삶의 질을 향상하고 ‘그린 뉴딜 전선지중화 사업’, ‘진보면·청송읍 풍수해 생활권 정비사업’을 통해 안전하고 쾌적한 도시환경을 조성한다.

청송군 관계자는 “2026년을 위기를 넘어 회복으로, 회복을 넘어 도약으로 나아가는 출발점으로 만들겠다”며 “이를 위해 군민의 작은 목소리도 놓치지 않는 섬세함과 군민과 함께 소통하는 군정 운영으로 다시 힘차게 일어서는 청송의 미래를 만들어 가겠다”고 밝혔다.

