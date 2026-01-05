영천시, ‘준마도약’의 자세로 2026년 힘찬 전진

경북 영천시는 2026년 병오년 붉은 말의 해를 맞아 ‘좋은 말이 힘차게 뛰어오른다’는 의미를 담은 ‘준마도약(駿馬跳躍)’을 신년화두로 정하고, ‘광역교통망을 중심으로 기업과 인재가 모이는 영천’을 목표로 시정 운영에 나선다.

지난해 영천시는 ㈜카펙발레오와 1600억원 규모의 투자협약을 체결하고 하이테크파크지구 내 전기차 배터리 공장 착공에 들어갔다.

영천시청 전경. 영천시 제공

또한 인도네시아·베트남 무역사절단 파견을 통해 4893만 달러 규모의 수출 MOU를 체결하며 지역 중소기업의 해외시장 진출 기반을 넓혔다.

지능형 IoT 부품센터 준공으로 물류부품 연구·실증 기반을 갖췄고, 영천청제비 국보 지정과 신성일기념관 개관을 통해 지역 역사·문화 자원에 대한 관심과 자부심도 높아졌다.

영천시장학회 장학기금은 400억원을 돌파해 인재 양성 기반을 더욱 두텁게 했다.

지역특화 임대형 스마트팜과 영천마늘융복합센터를 중심으로 청년농 육성과 고부가가치 농업을 추진할 수 있는 환경도 마련했다.

영천~서울 직통 KTX 운행 횟수 증편, 70세 이상 광역교통비 무료화 시행, 국민체육센터 개관 등은 이동 편의와 생활체육 여건을 개선하며 시민 일상과 맞닿은 변화를 이끌었다.

각종 통계 지표에서도 긍정적인 흐름이 나타났다.

영천시는 ▲2024년 합계출산율 전국 1위·도내 6년 연속 1위 ▲2025년 상반기 고용률 도내 1위·전국 4위 ▲2024년 귀농인 유입 전국 1위 ▲종합청렴도 2등급 ▲4년 연속 법인지방소득세 도내 유일 증가 등 주요 지표에서 의미 있는 성과를 거뒀다.

이와 함께 일자리·농업·복지·재정 등 여러 분야에서 총 51건의 기관 표창을 받으며 대외적으로도 높은 평가를 받았다.

영천시는 금호대창 하이패스IC 개통, 영천경마공원 개장, 영천시립박물관 준공 등 올해 완성을 앞둔 핵심 사업들을 차질 없이 마무리하는 한편, 북안 명주 풍수해생활권 종합정비사업 등 지난해 선정된 55건의 공모사업과 도시철도 영천 연장, 대규모 산업단지 조성 등 미래 성장을 이끌 주요 사업 추진을 위해 8대 시정운영 방향을 제시했다.

▲민생경제 회복과 안심도시 구축

골목형 상점가 활성화와 특성화시장 육성사업을 통해 침체된 원도심 상권에 활력을 불어넣는다. 완산상점가 지하주차장 조성과 우로지 명품먹거리 타운 조성으로 시민과 관광객이 찾는 도심 상권을 만들어 나갈 계획이다.

또한 900억원 규모의 영천사랑상품권을 발행해 소상공인의 매출 증대와 지역 내 소비 선순환을 도모한다.

AI 기반 스마트 관제시스템으로 범죄와 사고를 예방하고, 위험개선지구 정비와 풍수해·하천재해 예방사업을 통해 재난 대응체계를 강화한다. 시민안전보험을 통해 예기치 못한 사고와 재난으로부터 시민을 보호하는 안심도시를 만든다.

▲광역교통망 확충과 산업기반 조성

대구도시철도 1호선 영천(금호) 연장사업이 본격화됨에 따라, 2030년대 초반 개통을 목표로 금호역세권 일대를 교통·산업·주거가 융합된 복합생활권으로 조성한다. 금호대창 하이패스IC 개통, 영천경마공원 개장, 금호일반산업단지 준공과 함께 금호권역은 광역교통과 산업·관광이 결합된 새로운 성장거점으로 자리매김할 전망이다.

금호에서 영천 도심까지의 도시철도 연장과 동대구–영천–포항을 잇는 광역철도 건설을 추진해 도심 접근성을 강화하고, 광역권 이동 편의를 높여 나갈 방침이다. 영천역에는 광역환승센터를 조성해 철도·버스 연계 환승체계를 구축한다.

산업 분야에서는 영천하이테크파크지구를 비롯해 고경·대창·금호·도남 등 5개 산업단지를 단계적으로 완성하고, 지능형 IoT 부품센터 가동, 지식산업혁신센터 건립, 데이터센터 유치 등을 통해 스마트 산업 생태계를 확대한다. 바이오가스 기반 청정수소 생산과 산업단지 환경개선사업도 병행해 친환경 에너지산업 기반을 확충한다.

▲체류형 관광 확대와 역사·문화 품격 제고

최근 100만 관광객을 돌파한 보현산댐 출렁다리의 인기를 보현산 전역으로 확산하기 위해 웰니스테이벨트와 치유의 숲을 조성한다. 화랑설화마을에는 와인·포도 테마 이색숙박시설을 마련해 체류형 관광지로 육성하고, 영천댐 하류공원에는 카라반 야영장을 조성해 야외 여가 인프라를 확충한다.

영천시립박물관과 영천문화예술회관 건립으로 문화 기반시설을 확충하고, 완산동 고분군 발굴·복원사업과 체험전시관 조성을 통해 골벌국의 역사적 위상을 되살려 역사와 관광이 어우러진 새로운 문화자원으로 발전시켜 나갈 계획이다.

▲미래 인재 양성과 청년 정주도시 조성

교육발전특구를 중심으로 돌봄과 방과후 지원을 강화하고, 꿈잡기 체험센터 조성, 진로박람회 개최 등을 통해 청소년의 미래 설계를 지원한다.

노후된 금호체육관은 철거 후 금호초 학교복합시설로 재건축해 학생과 주민이 함께 이용하는 생활문화공간으로 조성한다. 내년 3월 개교하는 영천고 군인자녀 모집형 자율형 공립고는 지역 명문고로 육성해 교육도시 기반을 강화한다.

금호 지역밀착형 매입임대주택, 완산 K-U시티 정주환경 조성사업, 금호 이웃사촌마을 조성사업 등을 통해 주거·일자리·문화가 어우러진 청년친화도시를 만든다.

▲다 같이 누리는 복지

아이행복센터를 돌봄·교육·놀이가 결합된 육아 지원 거점으로 운영하고, 노인복지관 건립과 노인일자리 확대를 통해 활기찬 노후를 지원한다.

70세 이상 버스비 무료, 대상포진 예방접종비 지원 등 건강하고 편안한 노후를 위한 지원을 이어간다.

장애인 자립 기반 확충, 국가유공자 장수축하금 신설, 인공암벽장·반다비체육센터 건립 등으로 시민 모두가 건강하고 활력 넘치는 일상을 누릴 수 있도록 할 계획이다.

▲농업혁신으로 풍요로운 농촌 조성

로컬푸드 직매장을 조성해 안정적인 판로와 신선한 먹거리를 제공하고, 금호 임대형 스마트팜, 북안 아열대 스마트팜과 임대형 온실 운영으로 기후변화에 대응하는 첨단 농업 기반을 강화한다.

금호·고경에 농업근로자 기숙사를 구축해 농촌 인력 부족 문제를 해소하고, 농업 현장의 고용 안정과 생산성을 높인다.

▲정주여건 개선과 생활 인프라 확충

영천댐 상류지역 하수도 정비와 노후 상수관망 정비사업을 통해 맑은 물이 흐르고 깨끗한 수돗물이 안정적으로 공급되는 도시를 만든다.

화룡지구 1700세대, 성내동 110세대 규모의 공공주택 조성과 함께 취약지역 생활여건 개조사업, 농촌중심지 활성화사업, 기초생활거점 조성사업 등을 꾸준히 추진해 읍면동 전역의 생활 인프라와 정주환경을 개선한다.

동부동행정복지센터 신축과 동서가구삼거리~신망정메디컬사거리 도로 확장으로 생활 편의를 높이고, 화물자동차 공영차고지 조성으로 도심 불법주차 문제를 해소한다.

▲시민이 체감하는 적극행정으로 신뢰받는 시정 구현

현장에서 답을 찾는 공감행정을 강화하고, 찾아가는 규제신고센터 운영 등을 통해 일상 속 불편과 규제를 신속히 해소해 시민이 체감하는 변화를 만들어간다.

시 관계자는 “금호대창 하이패스IC 개통, 영천경마공원 개장, 영천시립박물관 준공 등 올해는 그동안 준비해 온 사업들이 시민의 일상 속에서 하나둘 모습을 드러내는 해가 될 것”이라며 “도시철도 영천 연장과 대규모 산업단지 조성 등 중장기 과제도 차질 없이 추진해 도시 경쟁력을 높이고, 일상 속 분명한 변화를 더하는 힘찬 도약의 한 해를 만들겠다”고 밝혔다.

