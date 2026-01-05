"유튜브 유료계정 공유 피해급증…한국차별 검토후 구글 고발"

최근 유튜브 유료 서비스인 '유튜브 프리미엄' 계정 공유와 관련한 소비자 피해가 급증해 소비자의 주의가 필요한 것으로 나타났다.



5일 한국소비자연맹에 따르면 지난달 1372소비자상담센터와 한국소비자연맹이 운영하는 서울시전자상거래센터에 접수된 유튜브 계정공유 서비스 관련 소비자 피해는 234건이다.

사진=로이터연합뉴스

작년 1년간 접수된 피해사례 480건의 절반이 12월 한 달에 몰렸다.



관련 피해가 다수 접수된 업체는 구독브로(136건), 원더쉐어(68건), 쉐어킹(40건), 구독티콘(26건), 구독파트너(19건) 등이다.



주요 피해 사례는 계정의 일방적 정지, 계약기간 미이행, 환불 요청 거부, 사업자 연락 두절 등이었다.



이들 업체는 가상사설망(VPN)을 통해 해외의 '유튜브 프리미엄 가족요금제'에 가입한 뒤 계정공유 서비스를 구매한 소비자를 가족 구성원으로 포함하는 방식으로 운영된다.



한국에서는 가족 요금제나 학생 요금제 등이 출시되지 않았고 상대적으로 고가인 유튜브 프리미엄 기본 요금제만 이용할 수 있다.



소비자연맹은 이에 대해 "가족 요금제를 이용한 계정 공유는 구글의 이용정책 위반 등의 사유로 언제든 이용이 중단될 구조적 위험이 높다"며 소비자의 주의를 당부했다.



그러면서 "한국 내에서 가족·학생 요금제가 제공되지 않는 것은 이용자 차별에 해당할 수 있다고 본다"며 "법률 검토 후 공정거래위원회에 구글을 상대로 고발 조치를 할 예정"이라고 밝혔다.

<연합>

