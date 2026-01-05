대구 14개 기업, CES 2026 참가해 AI·모빌리티 기술 소개

대구시가 세계 최대 가전∙정보기술(IT) 전시회인 ‘국제전자제품박람회(CES 2026)’에 참가해 대구기업 공동관을 운영한다.

5일 대구시에 따르면, 시는 올해 전시회에서 대구 혁신 기업 14개사와 CES 2026에 참가한다. CES는 미국소비자기술협회가 6~9일 미국 라스베이거스 일대에서 개최하는 행사다.

CES 2026 대구 공동관 조감도. 대구시 제공

대구기업 공동관에선 에스티랩스, 케이스마트피아, 에이존테크, 퓨처드라이브 등 혁신 기술 기업이 인공지능(AI), 모빌리티, 로봇 기술을 소개한다.

파미티(레이더 기반 3차원 행동인식), 인더텍(AI 디지털 치료 시스템), 일만백만(AI 엔터프라이즈 비디오 플랫폼) 등 3개사는 지난해 11월 미리 발표된 CES 2026 혁신상을 받았다.

시는 이번 공동관을 통해 차별화한 전시 디자인과 통합 브랜딩을 적용하고, 전시 상담 통역, 전시 물품 해외 운송, 현지 네트워킹 및 설명회 참가 등 기업 맞춤형 지원을 제공한다.

2013년부터 전국 지방자치단체 가운데 처음으로 기업 공동관을 운영한 대구시는 그동안 총 93개 기업을 지원했다. 이들 기업의 평균 매출 증가율 22.1%, 고용 성장률 18.6%라는 성과도 창출했다.

시는 CES 2026 참가를 계기로 글로벌 산업 동향을 파악하고, 올해 ‘미래혁신기술박람회(FIX)’ 등 대구에서 열리는 국제행사와 연계한 해외 기업 유치와 글로벌 협력 확대에도 적극 나선다는 계획이다.

정의관 시 미래혁신성장실장은 “CES 대구 공동관은 지역 기업의 해외 진출을 위한 중요한 발판을 마련할 것”이라며 “미래산업을 중심으로 대구기업이 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

