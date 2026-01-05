이삭토스트, 세븐틴 민규와 함께 전하는 '일상 속 달콤한 행복'

사진=이삭토스트 제공

토스트로 일상의 행복을 전하는 이삭토스트가 그룹 세븐틴(SEVENTEEN) 멤버 민규를 전속 모델로 발탁하고, 글로벌 시장 진출과 브랜드 카테고리 확장에 본격적으로 나선다.

이삭토스트는 밝고 건강한 에너지와 글로벌 영향력을 겸비한 아티스트 민규가 브랜드의 친근하고 따듯한 이미지와 시너지를 낼 것으로 판단해 모델로 선정했다고 밝혔다. 이번 발탁은 국내를 넘어 해외 시장에서의 브랜드 인지도를 강화하고, K-토스트의 저변을 넓히기 위한 전략적 행보로 풀이된다.

모델 발탁과 함께 글로벌 고객과의 접점을 확대하는 협업 마케팅도 순차적으로 선보인다. 차주부터는 글로벌 캐릭터 ‘스머프(Smurfs)’와 세븐틴의 협업 상품인 ‘랜덤 메탈 키링’을 출시하며, 브랜드와 K-팝, 글로벌 캐릭터 IP를 결합한 차별화된 경험을 제공할 계획이다.

이와 더불어 이삭토스트는 고객의 일상 속 다양한 순간에 브랜드의 진심이 자연스럽게 스며들 수 있도록, 토스트를 넘어 과일잼을 선보이며 브랜드 경험의 범위를 확장하고 있다. 지난 6월 출시된 복숭아잼을 시작으로 선보인 ‘이삭토스트 과일잼’ 시리즈는, 토스트 메뉴를 넘어 매일의 식탁에서 즐길 수 있는 ‘일상 속 달콤한 레시피’를 제안하는 이삭토스트의 새로운 상품 라인업이다.

이삭토스트는 향후 모델 민규와 함께하는 광고 캠페인을 비롯해 다양한 협업과 제품 라인업 강화를 통해 국내외 고객 접점을 확대해 나갈 계획이다. 글로벌 팬덤과의 소통을 강화하는 한편, 과일잼 시리즈와 같은 제품군 확장을 통해 일상 속 식문화 전반에서 브랜드 경쟁력을 강화해 나간다는 방침이다.

이삭토스트 관계자는 “K-컬처를 대표하는 아티스트 세븐틴 민규와 함께 전 세계 고객에게 한국 토스트의 매력을 전할 수 있게 되어 뜻깊다”며 “앞으로도 토스트는 물론 과일잼과 다양한 협업 콘텐츠를 통해 고객의 일상에 즐거움을 더하는 브랜드로 자리매김하겠다”고 밝혔다.

