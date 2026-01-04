‘데뷔 40년’ 임재범, 가요계 은퇴 선언

가수 임재범(62·사진)이 가요계 은퇴를 선언했다.



임재범은 4일 JTBC 뉴스룸에 출연해 현재 진행 중인 데뷔 40주년 기념 전국투어 콘서트 ‘나는 임재범이다’를 끝으로 무대를 떠난다고 밝혔다.



그는 “이미 오래전부터 고민해온 문제였다”며 “제 모든 것을 불사르고 무대에서 노래할 수 있을 때 내려오는 것이 팬들에 대한 도리라고 생각했다”고 말했다. 이어 “박수 칠 때 떠나라는 말이 있듯이, 지금 떠나는 것이 가장 좋겠다고 판단해 마이크를 내려놓게 됐다”고 설명했다.



1986년 밴드 시나위 1집으로 데뷔한 임재범은 특유의 허스키한 음색과 폭발적인 가창력으로 ‘너를 위해’, ‘비상’, ‘고해’, ‘사랑보다 깊은 상처’ 등 수많은 히트곡을 남기며 한국 가요계를 대표하는 보컬리스트로 평가받아 왔다. 지난해 11월 대구를 시작으로 전국투어 콘서트를 열고 있으며, 서울 공연은 이달 17~18일 송파구 올림픽공원 KSPO돔에서 열린다.



그는 “팬들이 (은퇴 발표에) 너무 놀라시지 않을까 걱정도 되지만, 제가 떠나더라도 다른 모든 음악하는 분들을 응원해 달라”고 당부했다. 마지막 공연 마지막 곡으로 부르고 싶은 노래로 지난해 9월 발표한 ‘인사’를 꼽으며 “원래 팬분들에게 드리는 노래였는데, 팬들이 저를 떠나보내며 불러줬으면 좋겠다”는 바람을 전했다.

