포항시의회, 2026년 신년인사회 개최

경북 포항시의회는 병오년 새해를 맞아 2일 오전 시의회 1층 로비에서 신년인사회를 개최했다고 4일 밝혔다.
이날 신년인사회에는 김일만 의장을 비롯한 시의원, 이강덕 시장과 서재원 정무특보 등 시청 간부 공무원, 김정재‧이상휘 국회의원, 경북도의회 이동업·연규식·서석영·손희권·이칠구 도의원, 공원식 포항지역발전협의회장, 진병수·박태식·이상구·문명호 전 시의회 의장, 한명희 의정회장, 이두우·강한국·김경춘·이순동 전 의원을 비롯한 전직 시의원 등 총 100명이 참석했다.
의원들과 내빈들은 새해 덕담을 나누고 의정 철학을 담은 ‘마부정제(馬不停蹄 : 달리는 말은 말굽을 멈추지 않는다)’가 새겨진 시루떡을 자르며, 2026년 포항시의회 의정 운영 방향과 비전을 공유했다.
김일만 의장은 신년사 통해 “지난 한 해 우리는 쉽지 않은 여건 속에서도 K-스틸법 제정과 글로벌 AI 데이터센터 유치 등을 통해 도시의 산업 체질을 바꾸기 위한 기반을 다지며, 포항-영덕 고속도로 개통, 국제학교 유치 등 시민의 삶의 질 향상을 위해서도 지속적인 노력을 기울여 왔다”며 “병오년 새해에도 우리 앞에 직면한 과제를 하나하나 극복해 포항이 다시 한 번의 도약을 할 수 있도록 지역 발전과 시민 행복을 위해 모든 열정과 노력을 다하겠다”며 각오를 다졌다.
한편, 포항시의회는 오는 1월 29일부터 2월 6일까지 새해 첫 임시회를 열고 본격적인 의정활동에 들어갈 방침이다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지