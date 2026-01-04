대전·충남 이어… ‘광주·전남 통합론’ 불 지피는 李대통령

이재명 대통령이 6월 지방선거를 앞두고 ‘대전·충남’에 이어 ‘광주·전남’ 행정통합 가능성을 공개적으로 언급하면서 관련 논의가 급물살을 탈 것으로 보인다. 청와대는 통합 논의를 적극적으로 지원한다는 방침이다.



청와대 대변인실은 4일 “이 대통령이 9일 더불어민주당 광주, 전남 국회의원 등을 청와대에 초대해 오찬 간담회를 가질 예정”이라고 밝혔다. 앞서 이 대통령은 지난달 18일 민주당 대전·충남 지역 의원들과 오찬을 하면서 대전·충남 통합 추진과 관련한 의견을 청취한 바 있다. 이에 따라 광주·전남 의원들과의 오찬 자리에서도 통합 논의가 주요 의제로 오를 것으로 보인다.

이재명 대통령. 청와대통신사진기자단

이 대통령은 지난 2일에는 엑스(X)에 ‘대전·충남 이어 광주·전남까지?’라는 글을 올리며 광주·전남 통합 논의 카드를 꺼내들었다. 이 대통령은 “쉽지 않아 보였던 광역단체 통합이 조금씩 속도를 내고 있다”며 “수도권 1극 체제를 극복하고 ‘지역 주도 성장’의 새 길을 열어야 한다는 데 국민의 뜻이 모이고 있는 것 같다”고 적었다. 강훈식 대통령 비서실장은 같은 날 JTBC 인터뷰에서 “저희가 예측하건대 광주·전남이 (통합이) 더 빠를 수도 있겠다는 생각이 들 정도”라고 언급했다.



이 대통령은 올해 주요 키워드 중 하나로 ‘지방 주도 성장’을 제시하면서 지역 통합에 공을 들이고 있다. 이 대통령은 신년사에서 “‘수도권 1극 체제’에서 ‘5극3특 체제’로의 대전환은 지방에 대한 시혜나 배려가 아니라, 대한민국의 재도약을 이끌 필수 전략”이라고 강조하기도 했다.



통합 논의가 연이어 화두로 떠오르면서 정치권에선 올해 6월 지방선거 전 통합이 이뤄져 통합자치단체장 선거가 이뤄질지에 관심이 쏠리는 모습이다. 이 대통령은 대전·충남 의원들과 만난 자리에서 “다가오는 지방선거에 통합된 자치단체의 새로운 장을 뽑을 수 있게 중앙정부 차원에서 실질적이고 실효적인 행정 조력을 해야 한다”고 당부한 바 있다.

