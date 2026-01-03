새해 목표는 ‘지역순환경제’…광명시, 상생플랫폼 개장

경기 광명시가 지역 기업들의 상품과 서비스를 집약해 지역순환경제를 구축하기 위한 온라인 플랫폼을 선보였다.

3일 광명시에 따르면 ‘광명상생플랫폼’은 지역 중소기업과 소상공인, 시민을 연결하는 온라인 공간이다. 상품과 서비스 정보를 한 곳에 모아 시민이 쉽게 찾아 이용할 수 있도록 했다.

‘광명상생플랫폼’. 광명시 제공

전날 정식 운영을 시작한 플랫폼에선 △지역 중소기업·소상공인의 판매 상품 및 서비스 △기업 데이터 △기업 지원사업 정보 △광명시 주요 정책과 지역 정보 등을 만날 수 있다.

특히 상품과 서비스 정보는 기업 누리집이나 온라인 쇼핑몰, 사회관계망서비스(SNS) 등과 연계해 실제 소비로 이어질 수 있도록 구성했다. 이를 통해 시민은 신뢰할 수 있는 지역 기업 정보를 확인한 뒤 소비할 수 있고, 기업과 소상공인은 별도 유통망 구축 부담 없이 온라인 홍보와 판로 확대 기회를 얻는다.

광명시는 상생플랫폼을 통해 시민의 소비와 참여가 지역 기업의 성장으로 이어지고, 지역의 자원이 다시 지역 안에서 순환하는 지속가능한 지역경제 구조를 만들어 간다는 계획이다.

시 관계자는 “광명상생플랫폼은 지역 기업과 소상공인, 시민이 함께 참여하는 지역순환경제의 출발점”이라며 “정식 운영 이후에도 시민 의견을 반영해 누구나 쉽게 이용할 수 있는 플랫폼으로 발전시키겠다”고 말했다.

