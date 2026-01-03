트럼프 "베네수엘라 공격 성공적 수행"… 국제법 위반 논란 등 파장 예상

베네수엘라의 니콜라스 마두로 정권을 압박하며 군사 행동을 경고해온 미국이 베네수엘라를 공습했다. 대통령까지 체포해 국외로 이송했다고 밝혔는데, 사실상 반미·좌파 성향의 마두로 정권을 무력으로 축출한 것으로 보인다. 국제법 위반 논란과 중남미 정세 등에 상당한 파장이 예상된다.

3일(현지시간) 미국의 공격을 받은 베네수엘라의 수도 카라카스에 위치한 한 군사기지에서 화염이 치솟고 있다. AFP연합뉴스

AP·AFP·로이터통신 등에 따르면 3일(현지시간) 오전 2시쯤 베네수엘라 수도 카라카스 전역에서 폭발이 발생했고, 이후 약 90분간 항공기 소음과 검은 연기 등이 관측됐다. 여러 차례 폭발음과 저공 비행하는 항공기 소리가 들렸고, 도시 곳곳에서는 주민들이 거리로 뛰쳐나왔다. 외신들은 최초 보도에서 최소 7차례의 폭발음이 있었다고 전했다. 카라카스 상공에는 최소 9대의 헬리콥터가 날아다니는 장면이 목격됐다.

카라카스의 군사 기지도 타격을 받았다. 한 군사 기지의 격납고에 연기가 피어오르는 모습이 포착됐고, 군사 시설과 인근 지역 등에서는 정전이 발생했다. 마두로 대통령 전임자인 좌파 지도자 우고 차베스 전 대통령의 유해가 안치된 혁명박물관에서도 폭발이 발생했다고 블룸버그통신이 목격자들을 인용해 보도했다.

카라카스와 인접한 미란다·아라과·라과이라주에서도 공격이 발생했다고 베네수엘라 정부는 밝혔다. 특히 카라카스로 통하는 해상 관문인 라과이라주 항구에서도 미국의 공격 이후 화재가 일어났다. 미 폭스뉴스는 폭발 현장 영상을 인용해 베네수엘라가 미국의 초기 공습을 인지하지 못한 것으로 보이며, 대응 시스템이 작동하지 않고 방공망도 반격하지 못했다고 보도했다.

사진=로이터연합뉴스

트럼프 대통령은 미군의 베네수엘라 공습을 확인하며 마두로 대통령을 체포해 베네수엘라 밖으로 이송했다고 밝혔다. 그는 이날 트루스소셜에 올린 글에서 “미국은 베네수엘라와 그 지도자 니콜라스 마두로 대통령에 대한 대규모 공격을 성공적으로 수행했다”고 말했다. 이어 마두로 대통령에 대해서는 “아내와 함께 체포돼 그 나라(베네수엘라) 밖으로 날아갔다”고 전했다. 특수부대 등을 통한 지상작전이 이뤄졌을 것으로 보이는 대목이다.

트럼프 대통령은 미 동부시간 기준 오전 11시(한국시간 4일 오전 1시) 플로리다주 마러라고 사저에서 베네수엘라 공습 관련 기자회견을 연다. 트럼프 대통령의 발표에 앞서 미 언론은 트럼프 대통령이 베네수엘라에 대한 공습을 지시했으며, 현재 베네수엘라에서 관련 군사 작전이 진행 중이라고 보도했다. 이번 공격이 일어나기 전 미국 연방항공청(FAA)은 미 민간 여객기들에 대해 베네수엘라 상공 비행 금지를 명령했다고 AP는 전했다.

미국의 군사 행동에 베네수엘라 정부는 이날 성명을 내 미국이 베네수엘라의 민간·군사 시설을 공격했다고 규탄했다. 그러면서 국가비상사태를 선포하며 전군과 민병대에 총동원령을 내렸다.

델시 로드리게스 베네수엘라 부통령은 이날 베네수엘라 국영 TV(VTV)와의 통화에서 “마두로 대통령과 영부인 실리아 플로레스 여사의 소재가 불분명하며, (그들이) 어디에 있는지 저는 알 수 없다”면서 미국 정부를 향해 “대통령 부부의 생존 여부를 즉각적으로 밝혀야 한다”라고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽), 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 그의 부인을 안고 있는 모습. AFP연합뉴스

베네수엘라 이웃 나라인 콜롬비아의 구스타보 페드로 대통령은 이번 공격을 규명하기 위한 유엔 안전보장이사회 회의를 즉각 소집해야 한다고 촉구했다.

트럼프 대통령은 마두로 대통령을 “마약 밀매 집단 우두머리”로 부르며 그의 퇴진을 압박하기 위해 베네수엘라에 대한 지상작전 가능성을 언급해왔다. 최근 그는 베네수엘라에서 육상 작전을 시작할 것이라며 이는 마약 밀매를 근절하기 위해 필요한 조치라고 거듭 발언했다.

트럼프 행정부는 베네수엘라 근해에서 마약 운반선으로 의심되는 선박을 격침하고, 국제법을 위반한 유조선을 나포해왔다.

