권상우 "손태영 모성애 대단"…'생일+결기+크리스마스' 기념 샤넬 선물

유튜브 'Mrs.뉴저지 손태영'

배우 권상우가 각종 기념일을 맞아 아내 손태영에게 고가의 선물을 했다고 밝혔다.

3일 손태영의 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 "1년 만에 한국.. 오자마자 투닥거리는 손태영♥권상우 현실부부 vlog"라는 제목의 영상이 게시됐다.

이날 영상에는 미국에서 거주중인 손태영이 자녀들과 한국을 방문한 모습이 담겼다.

손태영은 "아이들 겨울방학을 맞아 가족들이 잠깐 한국에 왔다"며 크리스마스 날 강남에서 권상우와 국수를 먹으며 둘만의 데이트를 즐겼다.

이후 권상우는 미리 준비한 손태영의 선물을 픽업하기 위해 백화점으로 향하면서 "미세스 뉴저지 영상에서 내가 올해 기념일 한 번도 안 챙긴 남자처럼 돼 있어서 올해는 몰아서 생일, 결혼기념일, 크리스마스 선물을 한 번에 준비했다"고 말했다.

유튜브 'Mrs.뉴저지 손태영'

이를 듣던 손태영은 선물로 "샤넬 사줬다"고 밝혔다.

아이들 선물 쇼핑을 마치고 미용실 헤어 팀과 식사를 마친 손태영은 권상우, 유튜브 제작진과도 포시즌스호텔 뷔페에서 저녁 자리를 가졌다.

"요즘 미국에서 낙은 뭐냐"는 제작진의 질문에 손태영은 "매일 똑같지 뭐"라며 "외국 생활은 가족이 없으면 적응하기가 힘들다"고 이민 생활의 고충을 고백했다.

이에 권상우는 "애들 없으면 못 있는다. 애들에 대한 사랑이 있으니까 있는거다"라며 손태영의 모성애를 칭찬 했고, 손태영은 "사랑보다는 중간에 끝내기가 나도 싫은거다. 애매한거다. 갔는데 갑자기 2년 하다 돌아오고 이런 건 좀 아닌 것 같다"고 자신만의 교육 방식을 밝혔다.

이어 제작진이 "룩희는 미국에서 키웠으니 리호만큼은 한국에서 키우고 싶지 않냐"고 묻자, 손태영은 "리호는 미국이 좋다고 한다. 그치만 리호가 대학 들어가면 한국에서 사는 비중이 커질 수 도 있다"며 귀국에 대한 기대감을 내비쳤다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지