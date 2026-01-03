2024년보다 한 달 이상 빨리 언 한강… 평년보단 일주일 일러

이번 겨울 처음 한강이 얼었다. 지난겨울보다 한 달 이상 이르다.

기상청은 3일 한강이 결빙됐다고 밝혔다. 평년 한강 결빙일 1월10일보다는 일주일, 지난겨울 결빙일 2월9일보다는 37일 먼저 얼었다. 지난해는 통상 가장 추울 때는 비교적 포근하다가 입춘부터 길게 한파가 이어졌다.

한파가 지속하면서 3일 올겨울 처음 한강이 얼었다. 한강 결빙은 서울 동작구와 용산구를 잇는 한강대교 두 번째와 네 번째 교각 사이 상류 100ｍ 지점에 설정한 가상의 직사각형 구역이 완전히 얼음으로 덮여 강물이 보이지 않을 때를 말한다. 사진은 이날 오전 8시께 해당 지점이 얼음으로 덮인 모습. 기상청 제공

한강 결빙은 서울 동작구와 용산구를 잇는 한강대교 두 번째와 네 번째 교각 사이 상류 100ｍ 지점에 설정한 가상의 직사각형 구역이 완전히 얼음으로 덮여 강물이 보이지 않을 때를 말한다. 한강 결빙 관측은 1906년 시작했다. 관측 시작은 한강 주요 나루 중 하나인 ‘노들(노량진)나루’에서 이뤄졌다. 이 노들나루가 있던 곳에 들어선 다리가 한강대교인데, 120년간 한 장소에서 관측이 계속된 것이다.

보통 한강은 ‘닷새 이상 서울 최저기온이 영하 10도 이하에 머물고, 일 최고기온도 영하’인 수준의 추위가 나타나면 언다. 최근 닷새 서울(종로구 서울기상관측소 기준) 최저기온과 최고기온을 보면 지난해 12월29일 -0.1도와 9.1도, 12월30일 -3.7도와 3.8도, 12월31일 -8.9도와 -1.2도, 올해 1월1일 -10.5도와 -2.1도, 1월2일 -11.4도와 -3.8도였다. 이날은 기온이 -9.8도까지 내려갔다.

한강이 가장 이르게 얼었던 해는 1934년으로 12월4일에 결빙이 관측됐다. 가장 늦게 언 해는 2월13일에 결빙한 1964년이다. 결빙이 관측되지 않은 해는 1960년, 1971년, 1972년, 1978년, 1988년, 1991년, 2006년, 2019년, 2021년 등 9차례다.

한강은 과거에 견줘 늦고 짧게 어는 경향이 있는데 1980년대 한강종합개발사업으로 수심이 깊어지고 직선화되면서 유속이 빨라진 점과 기후변화로 기온이 오른 점이 이유로 분석된다.

