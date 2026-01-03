'에릭♥' 나혜미, '우리는 가족이야' 일상 공개

나혜미 SNS

배우 나혜미가 두 아들과 함께한 일상 사진을 게재했다.

나혜미는 3일 자신의 SNS에 “첫째: 우리는 가족이야!”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 사진에는 남편 에릭과 두 아들, 네 식구가 함께 보내는 평온한 순간들이 담겨 있어 보는 이들의 시선을 사로잡았다.

나혜미 SNS

사진 속 나혜미와 에릭, 첫째 아들은 손가락을 맞대고 있어 자연스럽고 다정한 가족 분위기를 풍겼다. 또 다른 사진에서는 나혜미가 지난해 태어난 둘째 아들을 품에 안은 채 거울 셀카를 남긴 모습이 담겼다. 출산 이후에도 변함없이 맑고 청초한 모습이 눈길을 끌었다.

이와 함께 공개된 두 아들의 뒷모습 역시 훈훈함을 더했다. 하늘색 잠옷을 맞춰 입은 형제는 바닥에 엎드린 채 나란히 누워 있었고, 듬직한 형과 그 곁을 지키는 작은 동생의 모습이 절로 미소를 자아냈다.

게시물에는 남편 에릭도 “사랑해 우리 강아지들”이라고 댓글을 남기며 가족에 대한 애정을 표현했다.

한편 나혜미는 그룹 신화의 에릭과 2017년 결혼했다. 이후 2023년 첫째 아들을 출산했으며, 지난해 3월 둘째 아들을 품에 안았다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지