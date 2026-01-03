2026 신년하례회 “강한 건국을 넘어 위대한 건국으로 나아가야”

학교법인 건국대학교는 지난 2일 건국대 학생회관 프라임홀에서 '2026년 신년하례회'를 개최했다고 3일 밝혔다.

건국대학교 제공

이날 신년하례회는 학교법인 산하기관 구성원이 한자리에 모여 진행됐다. 학교법인 건국대학교 유자은 이사장과 법인 임직원, 건국대 원종필 총장을 비롯한 교무위원과 교수, 직원, 부속 중고등학교, 건국대학교병원, 건국대 충주병원, 건국유업·건국햄, 더 클래식500, 스마트KU골프파빌리온 등 임직원 400여 명이 참석했다.

유자은 이사장은 이날 신년사에서 2026년 새해는 작년에 이룩한 ‘강한 건국’을 넘어, ‘건국은 위대하다’는 새로운 이정표를 향해 나아가는 한 해가 될 것이라며, “단순한 대학 순위보다 사회에 깊은 울림을 주고 시대를 이끌며 영향력을 발휘하는 ‘위대한 건국’이 되기를 소망한다”고 밝혔다.

유 이사장은 “1931년 상허 유석창 박사께서 ‘사회영실비진료원’을 설립하며 구료제민과 교육입국에 헌신한 뜻을 이어 받아온 학교법인 건국대학교가 5년 후인 2031년 창학 100주년을 맞이하게 된다”며, “2026년은 바로 이 창학 100주년을 준비하는 가장 중요한 출발점이자 비전을 확정하는 해가 될 것이며, ‘민족을 위한 헌신’에서 출발한 우리는 100주년을 준비하며 ‘미래를 위한 혁신’으로 나아갈 것”이라고 말했다.

다가오는 2031년 창학 100주년을 대비해 새해부터 ‘건국 100년 미래위원회’를 중심으로 준비를 본격화하며, △건국 100년 발전 기금 모금 캠페인 △100주년 기념관 건립 준비 △동물병원 신축 프로젝트 등을 전개해 나갈 것이라는 계획을 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지