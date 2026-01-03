백화점업계, 팝업스토어와 할인 행사로 소비자 찾아간다

병오년(丙午年·붉은 말의 해) 시작과 함께 백화점은 팝업스토어와 할인 행사로 소비자를 찾아간다.

3일 업계에 따르면 신세계백화점은 새해를 맞이해 패션에 관심 있는 2030 고객을 상대로 더베이지스 팝업스토어를 선보인다.

이달 7일까지 신세계백화점 강남점 5층에서 열리는 팝업스토어에서는 아우터, 니트, 데님 위주의 겨울 제품을 만날 수 있다.

더베이지스는 여성 미니멀룩을 제안하는 멀티 편집숍이다.

팝업에서는 최대 60% 할인 이벤트를 비롯해 다양한 행사를 진행한다.

카드 지갑(30만원 이상 구매)과 아이린 머플러(100만원 이상 구매) 등 구매 금액별 사은품·추가 할인 혜택이 제공된다.

또 샌드베이지, 플로우진, 더베이지스 소셜네트워크서비스(SNS)를 팔로우하고 자사몰에 가입하면 모두 1만원 상당의 즉시 할인 혜택도 받을 수 있다.

현대백화점은 타미힐피거, 라코스테, 빈폴, 헤지스 등 FW(가을·겨울) 상품을 대상으로 최대 30% 할인하는 '트래디셔널 패션 대전'을 연다.

이달 4일까지 현대백화점 무역센터점 지하1층 대행사장에서 열리는 패션 대전에서는 타미힐피거, 라코스테, 빈폴, 헤지스 등 인기 패션 브랜드의 2025년 FW 상품을 최초 판매가 대비 최대 30% 판매한다.

대표 상품으로는 타미힐피거 모션헤비 구스다운(41만9300원), 빈폴 트위드 헤링본 윈도우체크 재킷(48만9300원) 등이 있으며 구매 금액대별 최대 7% 상품권 증정도 진행된다.

같은 기간 현대백화점 미아점은 해당 기간 지하 1층 대행사장에서 신년 아웃도어 할인전을 열고 코오롱 스포츠, 노스페이스, 아이더, 스케쳐스 등 아웃도어 브랜드의 FW 시즌 상품 일부를 최초 판매가 대비 최대 20% 할인해 판매한다.

코오롱 스포츠의 남성 중기장 다운(35만4000원)와 여성 푸퍼 다운(25만2000원), 노스페이스의 여성 슈퍼플렉스 다운 코트(23만9000원) 등이 진열된다.

또 현대백화점 판교점 지하 1층 대행사장에서는 아동 패션 브랜드 '아이러브제이' 할인 행사를 실시한다.

아우터·니트 등 FW 시즌 아동 의류 상품을 최초 판매가 대비 최대 반값으로 할인해 소비자를 맞는다.

대표 상품으로는 윙크 스마일 맨투맨(1만7900원), 믹스 꽈배기 니트 베스트(3만2100원) 등이다.

롯데백화점은 컨템포러리 브랜드 '토니웩(TONYWACK)'을 비롯해 유명 베이글 가게 '베이크 모굴'과 '포켓몬 겨울' 등을 주제로 팝업스토어가 개설한다.

이달 8일까지 롯데백화점 본점 9층 키네틱그라운드에서 열리는 토니웩 팝업스토어에서는 △테일러드 더블 브레스티드 맥시 코트(43만9000원) △크롭 퍼 블루종(29만5000원) △울 랩 미디 스커트(18만9000원) 등 토니웩의 여성 상품군인 우먼즈 라인이 첫선을 보인다.

롯데백화점 팝업을 기념해 행사 기간 본점 단독으로 최대 40% 할인 혜택을 제공하며 20만원 이상 구매 시 토니웩 여권 커버를 선착순 증정한다.

같은 기간 롯데백화점 본점 지하 1층에서는 베이크 모굴의 팝업스토어가 겨울철 입맛을 사로잡는다.

대표 상품으로는 △버터소금 베이글(3900원) △초코버터소금 베이글(4700원) △바질토마토 베이글(4900원) 등이 손꼽힌다.

행사를 기념해 선착순 고객에게 △버터소금 베이글 3종 △바질토마토 베이글 △초코버터 베이글 △더블치즈 베이글 등을 함께 구매할 경우 선물 박스 포장 서비스를 무료로 제공한다.

이달 12일까지 포켓몬 겨울 팝업스토어가 진행되는 잠실점에서는 동전지갑 열쇠고리와 폴라로이드 카메라 열쇠고리 등 인기 캡슐토이 상품부터 한국에서만 만날 수 있는 오리지널 상품까지 모두 180종가량의 인기 상품이 공개된다.

롯데월드몰 1층 아트리움에서는 메타몽의 시크릿 캡슐맨션 팝업을 열고 일정 금액 이상 구매 시 인기 상품을 일별 선착순으로 증정하는 포켓몬 보너스 챌린지를 실시한다.

잠실점 본관 지하 1층 트레비 광장에서는 포켓몬 카드 게임 팬을 위한 전문 공간인 포켓몬 카드샵 in 잠실 팝업을 운영한다.

팝업을 방문한 일별 선착순 고객에게는 오리지널 엽서를 무료로 증정한다.

