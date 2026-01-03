용산 집무실에 침실·사우나…강훈식 “작은 호텔 만들어 놔”

강훈식 대통령 비서실장이 2일 윤석열 전 대통령 재임 당시 용산 대통령실 집무실에 설치됐던 사우나와 침실 등 개인 휴식 공간을 공개했다.
강 실장은 이날 유튜브 채널 ‘김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장’에 출연해 “기록용으로 보관하면 좋겠다고 해서 찍어놓으라고 했다”며 용산 대통령실 청사 출입구와 윤 전 대통령의 내실 등의 사진을 공개했다.
강 실장이 공개한 사진을 보면 청사 입구에는 차량에서 내려 타인의 눈에 띄지 않고 청사 지하 1층으로 들어갈 수 있는 불투명 막이 쳐진 통로가 설치돼있다.
주차장 자리 일부를 허물고 만든 공간이다. 이 통로를 따라가면 ‘폐문. 관계자 외 출입 금지’라고 적힌 종이가 붙은 철제문이 나온다.
강 실장은 해당 시설을 ‘비밀 출입구’라고 표현하고 “저희는 몰랐다. 비서실장인 저도 저리로 다녀본 적이 없다”고 설명했다.
그는 “2022년 5월 (윤 전 대통령의) 지각 논란이 계속되고, 저 공사가 7월 27일 시작돼 11월 23일에 완공됐는데, ‘도어스테핑’(기자들과의 출근길 문답)을 그만둔 건 완공 이틀 전이었다”며 “완공 시점 (도어스테핑을) 중단한 것으로 보인다”고 설명했다.
실내에 편백으로 조성된 사우나는 달궈진 돌에 물을 뿌려 뜨거운 증기를 쐬는 건식 사우나 형태로 꾸며져 있다. 사우나 내 좌석 맞은편 벽에는 TV도 설치돼있다.
또 다른 사진을 보면 사우나 우측에 달린 문을 열면 화장실이 있고 ‘킹사이즈’로 추정되는 대형 침대가 있는 침실, 소파가 놓여있는 응접실이 각각 나온다.
강 실장은 해당 사진을 설명하며 “집무실에 사우나가 있는 경우는 아마 전무후무하지 않을까. 그 안에 숨어있는 공간이 되게 컸다”며 “그 안에 작은 호텔 같은 걸 하나 만들어놓은 것이라서 놀랐다”고 언급했다.
그는 ‘윤 전 대통령이 계엄에 성공해 대통령 자리에서 내려올 일이 없다고 생각했던 것 같다’는 진행자의 말에 “그렇게 생각하지 않았으면 저렇게 하기도 어려웠을 것”이라고 답했다.
이어 윤 전 대통령이 오전 11시쯤 출근해 이후 평균적 일과가 어떻게 됐는지 조사해달라는 요청에 “알겠다”고 답했다.
