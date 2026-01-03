“다이어트 갈림길, ‘오전 8시’에 있었다고요?”

다이어트를 결심하면 가장 먼저 손대는 것이 식단이다. 그중에서도 아침은 체중 감량의 출발점으로 꼽힌다. 하루 식욕과 혈당 흐름을 좌우하는 시간대이기 때문이다.

하루 식욕과 대사의 방향을 정하는 아침이야말로 다이어트의 승부처다. 게티이미지

균형 잡힌 아침 식사를 하면 포만감이 오래 유지돼 불필요한 간식이나 오후 과식을 막는 데 도움이 된다. 그럼에도 한국인의 아침 결식률은 여전히 높다.

◆“아침은 식욕 조절의 스위치”

3일 질병관리청에 따르면 우리나라 성인 3명 중 1명은 아침을 거른다. 결식률은 34%에 달한다. 반면 미국인의 아침 결식률은 15% 수준으로, 한국의 절반에도 못 미친다.

‘아침을 굶어야 살이 빠진다’는 인식이 여전히 강하게 작용하고 있다는 분석이다.

전문가들의 의견은 분명하다. 다이어트 중일수록 아침 식사는 필수다.

단백질과 섬유질이 포함된 아침 식단은 혈당 변동을 완만하게 만들어 하루 전체 식욕을 안정시키는 역할을 한다.

실제로 아침을 거른 사람일수록 오후 늦게 폭식하거나 고열량 음식을 선택할 가능성이 높다는 연구 결과도 꾸준히 보고되고 있다.

가정의학과 전문의들은 “아침 식습관은 체중뿐 아니라 장기적인 대사 건강과도 연결된다”며 “굶는 다이어트는 단기 체중 감소는 가능할지 몰라도 지속 가능성이 낮다”고 지적한다.

◆아침에 함께 마시면 좋은 ‘다이어트 음료’

아침 식사와 함께 어떤 음료를 선택하느냐도 중요하다. 단순히 칼로리를 줄이는 것이 아니라 신진대사를 깨우는 방향이 핵심이다.

대표적인 선택지는 녹차다. 녹차에 풍부한 EGCG(에피갈로카테킨 갈레이트)는 지방 산화를 촉진하고 대사율을 높이는 성분으로 알려져 있다.

녹차에 포함된 카페인 역시 에너지 소비를 증가시키는 데 기여한다.

비만 치료 전문의들은 “EGCG와 카페인은 특히 복부 지방 감소와 관련된 연구가 많다”고 설명한다.

커피도 마찬가지다. 아침 커피 한 잔은 신경계를 활성화해 몸에 ‘에너지를 써야 할 시간’이라는 신호를 보낸다.

영양학 분야에서는 커피를 아침 운동 전 섭취할 경우 지방 연소 효과가 더 커진다는 분석도 나온다. 다만 설탕이나 시럽을 넣은 커피는 오히려 역효과를 낼 수 있다.

결국 다이어트의 답은 단순하다. 굶는 아침이 아닌 몸을 깨우는 아침이다. 게티이미지

생강차 역시 주목받는 음료다. 생강은 체온을 높여 칼로리 소모를 늘리는 특성이 있다.

생강의 활성 성분인 진저롤은 소화를 돕고 포만감을 높이는 데 도움이 된다.

한의학계에서는 “아침에 생강차를 마시면 몸을 깨우고 순환을 촉진하는 효과가 있다”고 설명한다.

◆“마시기만 하는 다이어트는 없다”…이젠 굶는 것보다 ‘잘 먹는’ 아침

전문가들은 한 가지를 공통적으로 강조한다. 다이어트 음료는 보조 수단일 뿐, 식사를 대체해서는 안 된다는 점이다.

영양학 전문가들은 “아침을 완전히 거른 채 음료만 마시는 습관은 오히려 오후 폭식을 부를 수 있다”며 “바쁜 아침이라면 단백질 셰이크처럼 최소한의 영양을 갖춘 선택이 필요하다”고 조언한다.

그러면서 “체중 감량의 핵심은 단기 효과가 아닌 지속 가능한 습관”이라며 “아침 식사와 음료 선택을 하나의 루틴으로 만드는 접근이 중요하다”고 강조한다.

아침을 거르는 것이 체중 감량의 지름길이라는 생각은 이제 재검토할 시점이다. 하루 식욕과 대사의 방향을 정하는 아침이야말로 다이어트의 승부처다.

무엇을 먹고, 무엇을 마시느냐에 따라 체중 감량의 효율은 크게 달라진다. 결국 다이어트의 답은 단순하다. 굶는 아침이 아닌 몸을 깨우는 아침이다.

