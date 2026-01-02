佛국적 취득 조롱한 트럼프에 클루니 "미국을 다시 위대하게"

도널드 트럼프 미국 대통령이 대표적인 '반트럼프' 배우인 조지 클루니의 프랑스 국적 취득을 조롱하자 배우 본인도 반격에 나섰다.



클루니는 1일(현지시간) 할리우드 리포트에 전한 신년 성명에서 "현 대통령에 완전히 동의한다"며 "우리는 미국을 다시 위대하게 만들어야 한다. 11월부터 시작할 것"이라고 말했다.

조지 클루니 부부. EPA연합뉴스

클루니가 언급한 11월엔 미국에서 하원 전체와 상원의 3분의 1을 새로 뽑는 중간 선거가 치러진다. 11월부터 미국을 다시 위대하게 만들겠다는 건 선거로 트럼프 정부를 심판해야 한다는 취지다.



트럼프 대통령은 지난달 31일 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 "좋은 소식!"이라며 "역사상 최악의 정치 예언자 두 명인 조지 클루니와 (그의 부인) 아말 클루니가 공식적으로 프랑스 시민이 됐다"고 적었다.



또 클루니가 2024년 대선 과정에서 조 바이든 당시 대통령 대신 카멀라 해리스 부통령(민주당)을 대체 후보로 지지한 사실을 거론하며 "클루니는 (그가 출연한) 극소수의 평범한 영화에서보다 정치에서 더 많은 지명도를 얻었다. 그는 전혀 영화스타가 아니며 정치 상식에 대해 끊임없이 불평한, 평범한 사람이었을 뿐"이라고 비꼬았다.



그동안 트럼프 대통령을 공개적으로 비판해 온 클루니와 그 가족은 최근 프랑스 국적을 얻어 미국, 프랑스 이중 국적자가 됐다.



프랑스 내에서는 클루니의 프랑스어 실력이 부족한데도 국적을 얻은 걸 두고 공정성 문제가 불거지기도 했다.



이에 프랑스 외무부는 민법상 '탁월한 업적으로 프랑스 위상을 높이고 국제 경제 관계의 번영에 기여한 자'는 외무부 장관의 제안에 따라 국적을 취득할 자격을 얻는다고 설명하며, 클루니 부부가 이에 해당한다고 설명했다.

