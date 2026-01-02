래퍼 윤훼이, 프로듀서 세우와 결혼

래퍼 윤훼이가 프로듀서 세우와 결혼한다.
윤훼이는 2일 자신의 소셜미디어에 "세우 인 윤훼이(sAewoo in YUNHWAY)가 10년의 긴 연애를 끝으로 2026.01.25 날짜로 마침내 결혼한다"고 밝혔다.
윤훼이는 "저희가 활동을 시작했던 2016년부터 지금 2026년까지, 때론 철저한 비지니스 아티스트 동료로, 때론 사랑하는 연인이자 친구로 10년이란 시간 동안 음악과 사랑을 함께 만들어 왔다. 그 끝에 저희 둘은 평생을 함께하기로 했다"고 설명했다.
이어 "노부부가 돼도 언제나 한결같이 좋은 음악 들려 드리겠다. 다음 앨범은 뮤지션 부부로 돌아오겠다. 행복하게 살겠다! 감사하다. 위어 게팅 메리드(We're Getting Married)!!!'라고 덧붙였다.
두 사람은 푸른 초원 등을 배경으로 흰 드레스와 검정 슈트를 입고 촬영한 웨딩 사진도 올렸다.
윤훼이는 엠넷 힙합 서바이벌 '쇼미더머니' 시즌8 등에 나왔다. 세우는 세우 인 윤훼이 1집 '2226' 등을 작업했다.
<뉴시스>
