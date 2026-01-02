비 “나태해지면 안 돼…그게 연예인의 예의” 후배에 조언 ‘눈길’

가수 겸 배우 비가 연예계에서 반복되는 사건·사고와 관련해 후배 가수들에게 조언해 눈길을 끌었다.

지난 1일 유튜브 채널 ‘시즌비시즌’에는 ‘이건 첫 번째 레슨, 연예계에서 지켜야 할 예절’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 그룹 인피니트의 남우현과 빅스의 정택운(레오)이 게스트로 출연했다.

정택운은 “팀 활동을 계속하다보니 팀이 그늘 같은 존재가 됐고, 다음 스텝을 고민하게 된다”며 “예전에 다른 선배에게 ‘잘하는 사람이 이기는 게 아니라 오래 하는 사람이 이긴다’는 말을 들었는데 많이 와 닿았다”고 말했다.

이에 비는 “너희에게 딱 하나 하지 말라고 말하고 싶은 게 있다. 나태해지지 말라는 것”이라며 “가만히 있으면 잡생각이 늘어난다. 운동을 하거나 뭐라도 하면 잡생각이 줄고 일이 자연스럽게 풀린다”고 조언했다. 이어 “일이 안 풀린다고 가만히 있으면 그걸로 끝”이라고 덧붙였다.

정택운은 “10년 넘게 운동을 하고 1일 1식도 해봤는데 언제까지 이렇게 해야 하나 싶어 힘들다”고 털어놨고, 남우현 역시 “꿈을 이뤘음에도 다음 챕터를 계속 달려가야 한다는 게 쉽지 않다”고 공감했다.

그러자 비는 “이 업계에 있으면 죽을 때까지 해야 한다. 그게 예의다”라며 “아무 노력도 하지 않으면서 공짜로 얻으려 하면 안 된다”고 강조했다. 또 “가만히 있다가 잘되면 오히려 더 나태해지고, 그러다 사건·사고가 생기는 것”이라고 지적했다.

비는 연예계에서 오래 활동하기 위해서 자기관리와 멈추지 않는 노력을 강조하면서도 “너무 조급해할 필요는 없다”는 격려도 마지막으로 덧붙였다.

