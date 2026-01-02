李 “국민통합 가장 시급한 과제… 공존·화합·상생해야 대도약 이룰 수 있어”

이재명 대통령이 2일 신년인사회를 열고 “국민 통합이야말로 가장 중요하고 시급한 과제”라고 강조했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 2일 청와대 영빈관에서 열린 2026년 신년인사회에서 AI 소셜 로봇 리쿠의 인사말을 경청하고 있다. 청와대통신사진기자단

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 ‘회복을 넘어 대도약의 길로’라는 주제로 열린 신년인사회에서 “지난해 우리 모두는 한순간 한순간이 위기와 도전의 연속이었던 그야말로 폭풍 같은 일 년을 보냈다. 이 어려움 속에서도 삶의 현장에서 혼신의 힘을 다하며 한결같이 마음을 모아 주신 우리 국민 여러분이 계셨기에 회복과 정상화의 시간을 앞당길 수 있었다”라며 “2026년 병오년 새해는 회복과 정상화의 토대 위에서 우리 대한민국이 대도약을 향해 힘차게 달려나가는 새로운 한 해가 될 것”이라고 말했다.

이 대통령은 “생각이 다르다는 이유로 서로 등을 돌리거나 차이가 극단적 대립의 씨앗이 되는 그런 사회는 결코 앞으로 나아갈 수 없다”며 “그렇기 때문에 국민 통합이야말로 가장 중요하고 시급한 과제이고, 이 자리에 함께하신 여러분의 책임과 역할이 막중하다”고 강조했다. 이어 “갈등을 키우기보다 공존과 화합의 길을 찾고, 성장의 속도만큼이나 상생의 책임을 고민할 때 우리 대한민국이 다시 한 번 큰 도약을 이루어낼 수 있을 것으로 확신한다”면서 “노력이 기회로 성장이 희망으로 돌아오는 나라, 혁신하는 기업이 정당하게 보상받고 땀 흘려 일하는 시민들이 존중받는 나라, 국민 한 명 한 명이 행복한 대한민국으로의 그 여정에 여러분께서 함께해 주실 것으로 믿는다”고 했다.

이재명 대통령이 2일 청와대 영빈관에서 열린 2026년 신년 인사회에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단

이 대통령은 또 “대도약의 과업 앞에 서 있는 우리 모두에게 가장 필요한 것은 익숙한 옛길에서 벗어나 끊임없이 혁신하며 대전환의 길로 거침없이 나아가는 용기”라며 “자원의 집중과 기회의 편중이 성장을 가로막고 경쟁과 갈등의 악순환으로 이어지는 오늘에는 우리가 과감히 기존의 성장 전략을 대전환해야 한다”고 강조했다. 이어 “기회와 과실을 모두가 함께 고루 나누는 ‘모두의 성장’만이 우리 대한민국을 대도약의 미래로 이끌 지름길”이라며 “공동체와 국민 전체의 역량으로 이뤄낸 이 경제 성장의 결실이 중소기업, 벤처기업까지 흐르고 국민 한 분 한 분이 체감할 수 있는 삶의 변화로 이어져야 한다”고 말했다.

이날 신년인사회에는 5부 요인인 우원식 국회의장·조희대 대법원장·김상환 헌법재판소장·김민석 국무총리·노태악 중앙선거관리위원장 등이 참석했다. 여야 대표와 원내대표 등도 초청됐지만 장동혁 대표를 비롯한 국민의힘 지도부는 불참했다. 정치권 인사 외에 주요 경제단체 대표와 노동조합 위원장 등 재계·노동계 인사들도 자리했다.

