[속보] 이재명 대통령 “갈등의 정치 끝내자… 국민 통합이 가장 시급”

이재명 대통령이 2일 오후 청와대 영빈관에서 열린 2026년 신년 인사회에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단

이재명 대통령은 2일 “생각이 다르다는 이유로 등을 돌리는 사회는 앞으로 나아갈 수 없다”며 “국민 통합이야말로 가장 중요하고 시급한 과제”라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 ‘회복을 넘어 대도약의 길로’ 2026년 신년 인사회에서 “지난해 폭풍 같은 1년을 보냈지만 국민 여러분 덕분에 회복과 정상화를 앞당길 수 있었다”며 “병오년 새해는 대한민국이 대도약을 향해 힘차게 달려가는 한 해가 될 것”이라고 말했다.

이어 “정부나 기업의 힘만으로는 성장을 이룰 수 없다”며 “변화를 바라는 국민의 열망과 의지를 하나로 모으는 일이 무엇보다 중요하다”고 강조했다. 그러면서 “갈등을 키우기보다 공존과 화합의 길을 찾고, 성장의 속도만큼 상생의 책임을 고민해야 한다”고 덧붙였다.

이 대통령은 이날 빨간색과 파란색이 사선으로 배치된 넥타이를 착용해 행사에 참석했다. 정치권 일각에서는 진보·보수 양대 정당의 상징색을 함께 담아 통합 의지를 드러낸 것이라는 해석이 나왔다. 행사에는 우원식 국회의장도 참석했다.

경제성장 전략의 전환도 주문했다. 이 대통령은 “산업화 시대의 특정 지역·기업·계층 중심 투자 전략이 초고속 성장의 동력이었다”면서도 “오늘날에는 자본과 기회의 편중이 경쟁과 갈등의 악순환으로 이어지고 있다”고 진단했다. 그는 “익숙한 옛길에서 벗어나 대전환의 길로 나아가야 한다”며 “기회와 과실을 함께 나누는 ‘모두의 성장’이 대도약의 지름길”이라고 말했다.

또 “경제성장의 결실이 중소·벤처기업과 국민 한 분 한 분의 삶의 변화로 이어져야 한다”며 “청년 기업인과 창업가의 혁신을 뒷받침하고, 국민 누구나 나라의 성장에 투자할 수 있어야 한다. 대기업·중소기업·소상공인이 함께 상생해야 한다”고 강조했다.

