[포토] '판사 이한영' 주역들 한자리에

배우 황희, 오세영, 박희순, 지성, 원진아, 태원석, 백진희(사진 왼쪽부터)가 2일 서울 마포구 상암동 MBC 신사옥에서 열린 새 금토드라마 ’판사 이한영’의 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

MBC 새 금토드라마 ‘판사 이한영’은 거대 로펌의 노예로 살다가 10년 전으로 회귀한 적폐 판사 이한영이 새로운 선택으로 거악을 응징하는 정의 구현 회귀 드라마다.

