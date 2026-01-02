[속보] 이창용 “원화 휴지 조각? 과도한 환율 공포…일부 유튜버가”

이창용 한국은행 총재가 2일 서울 중구 한국은행에서 열린 시무식에서 신년사를 발표하고 있다. 한국은행 제공

이창용 한국은행 총재는 2일 대미 투자 연 200억달러 집행과 관련해 “절대로 기계적으로 나가지 않을 것”이라고 강조했다.

이 총재는 이날 오전 한국은행 기자실을 찾아 “내가 한은을 떠난 뒤라도 금융통화위원들이 그렇게 하지 않을 것”이라며 “한은이 금고지기 역할을 할 것”이라고 말했다.

이 같은 발언은 최근 국내 일각에서 환율 상승 기대가 과도하게 형성되고 있다는 판단에 따른 것이다.

이 총재는 “해외 투자은행(IB)들은 원·달러 환율 1480원을 너무 높다고 본다”며 “대부분 1400원 초반 수준을 전망하는 보고서가 나오고 있는데, 국내에서는 일부 유튜버들이 원화가 곧 휴지 조각이 될 것처럼 말한다”고 지적했다.

이어 “내국인의 기대가 환율 상승을 크게 드라이브하고 있다”며 “적정 환율을 특정하기는 어렵지만, 상당 부분이 달러인덱스(DXY)와 괴리돼 올라간 것은 기대 심리가 작동한 결과”라고 진단했다.

이 총재는 외환시장 안정을 위한 국민연금 역할도 거듭 강조했다.

그는 “국민연금이 거시적 영향을 고려한다면 지금보다 환헤지를 더 많이 해야 하고, 해외 투자를 줄이는 것도 너무나 당연한 선택”이라며 “외채 발행을 통해 외환시장에 미치는 영향을 줄이겠다는 방안도 좋은 방법이고, 그렇게 하면 약 20% 수준의 헤지가 가능하다”고 설명했다.

국민연금을 동원해 국민 노후자금의 수익률을 훼손한다는 비판에 대해서는 선을 그었다.

이 총재는 “국민연금은 그동안 국내 취업 부진이나 환율 상승으로 인한 수입업체 부담 같은 비용을 전혀 고려하지 않았다”며 “서학개미 역시 국내 증시가 장기간 부진했기 때문에 해외로 나간 것이 합리적 판단이었다”고 말했다.

그러면서도 “개별 경제주체가 수익률만 좇는 것은 합리적일 수 있지만 모두가 그렇게 움직이면 국가 전체 차원에서는 합리적이지 않을 수 있다”고 덧붙였다.

