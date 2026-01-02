'아기가 생겼어요' 오연서 "최진혁과 케미 100점, 늘 배려하고 양보해줘"

배우 최진혁, 오연서. 에닉이엔티·스토리제이컴퍼니

배우 오연서가 최진혁과의 완벽한 호흡을 손꼽아 자랑했다.

오는 17일 첫 방송되는 채널A 신규 주말 드라마 '아기가 생겼어요'(극본 소해원· 연출 김진성·출연 오연서, 최진혁, 홍종현, 김다솜)는 로맨틱 코미디 드라마로 오연서, 최진혁이 각각 남녀 주연을 맡았다.

이정 작가의 동명의 네이버 웹소설·웹툰을 원작으로 하는 '아기가 생겼어요'는 이번 생에 결혼은 없다던 두 남녀가 하룻밤 일탈로 임신과 결혼에 이어, 같은 회사에서 사원과 사장으로 대면하게 되면서 펼쳐지는 역주행 로맨틱 코미디 드라마다.

오연서는 워커홀릭인 태한주류 신제품 개발팀 과장이자 모태솔로 '장희원' 역을, 최진혁은 완벽한 외모와 일 처리 능력을 자랑하는 태한주류 사장 '강두준' 역을 맡았다.

오연서는 드라마 방영을 앞두고 진행된 서면 인터뷰에서 "대본을 재미있게 봤고 장희원 캐릭터의 매력에 계속 마음이 끌렸다. 캐릭터를 연기하게 되면 즐겁겠다는 생각이 들어 선택했다"고 출연 이유를 밝혔다.

자신과 캐릭터의 싱크로율에 대해서는 "30% 정도는 맞는 것 같다. 나도 일에 있어 진심으로 열심히 노력중이지만, 희원이 일을 진심으로 일하는 태도나 노력을 배우고 싶다"며 "누구에게나 친절하고 진심으로 다가가며 똑소리 나고 밝고 따뜻한 희원의 장점도 배우고 싶다"고 맡은 역할에 대한 애정을 드러냈다.

오연서는 극 중 상대배우인 최진혁(강두준 역)과 얽히는 데 대해 "최진혁 배우와의 케미를 점수로 매긴다면 100점 만점에 100점" 이라며 "어떤 상황에서든 늘 배려해 주시고 많이 양보해 준다. 연기 합도 잘 맞아 척하면 척이어서 즐겁고 마음 편하게 연기하고 있다"고 칭찬했다.

채널A 새 주말드라마 '아기가 생겼어요'는 1월 17일(토) 밤 10시 30분 첫 방송된다.

