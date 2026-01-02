2025년 11월 온라인쇼핑 거래액 24조여원 ‘역대 최대’…음식서비스 거래액 13.7% ‘쑥’

지난해 11월 온라인쇼핑 거래액이 24조원을 넘어서며 역대 최대치를 나타냈다.

국가데이터처가 2일 발표한 ‘2025년 11월 온라인쇼핑 동향’에 따르면 작년 11월 온라인쇼핑 거래액은 24조1613억원으로 1년 전보다 6.8% 증가했다. 이는 2017년 1월 관련 통계 집계가 시작된 이후 가장 큰 규모다.

배달 플랫폼의 ‘무료배달’ 마케팅 영향으로 음식서비스 거래액이 전년 대비 13.7% 늘며 증가 폭이 컸다.

온라인 장보기 확산에 따라 음·식료품 거래액도 10.1% 증가했다. 국내외 여행 수요 회복과 하반기 ‘숙박세일 페스타’ 등의 영향으로 여행 및 교통서비스 거래액도 8.5% 증가했다.

반면, 가전·전자(-4.9%) 등 일부 품목에서는 거래액이 감소했다. 데이터처는 쇼핑몰별 각종 프로모션 행사가 전년보다 줄어든 점을 원인으로 꼽았다.

온라인쇼핑 가운데 모바일쇼핑 거래액은 18조5941억원으로 1년 전보다 7.9% 증가했다. 역시 역대 최대치다. 전체 온라인쇼핑 거래액 중 모바일쇼핑 비중은 77.0%로, 전년 동월(76.1%)보다 0.9%포인트 상승했다.

이번 조사에는 개인정보 유출 사고로 대규모 회원 탈퇴가 발생한 이른바 ‘쿠팡 사태’의 영향은 반영되지 않았다. 개인정보 유출 사실이 작년 11월 말에 알려졌고 회원 탈퇴는 그 이후 이뤄졌기 때문이다.

데이터처 관계자는 “쿠팡 이용자들이 다른 온라인 쇼핑몰로 이동했을 가능성도 있어 관련 사건의 영향은 추이를 지켜볼 필요가 있다”고 말했다.

