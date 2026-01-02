연차 이틀 쓰면 최장 9일 쉰다…올해 ‘황금연휴’ 언제?

경기 수원시 장안구 한 달력 인쇄소에서 직원이 2026년 달력을 제작하고 있는 모습. 뉴시스

2026년 공휴일은 지난해보다 2일 늘어난 70일이다. 주5일제 근무자 기준으로는 실질 휴일이 118일로 지난해보다 하루 줄었다.

우주항공청의 ‘2026년도 월력요항’에 따르면, 달력에 ‘빨간 날’로 표기되는 관공서 공휴일은 총 70일이다.

일요일이 52일, 국경일·설날·대체공휴일 등 20일을 더하면 72일이지만, 3·1절(3.1)과 부처님오신날(5.24)이 일요일과 겹쳐 실질적인 공휴일 수는 70일이 됐다.

주 5일제를 실시하는 기관의 경우에는 관공서 공휴일 70일과 52일의 토요일이 더해져 휴일 일수가 122일이 된다.

하지만 토요일과 겹치는 공휴일이 현충일(6.6), 광복절(8.15), 추석 연휴 마지막 날(9.26), 개천절(10.3) 등 4일이다. 이 4일을 제외하면 실질적인 휴일 일수는 118일이다.

2월 설 연휴는 16일 월요일부터 18일 수요일까지 사흘간 이어진다. 앞뒤 주말(14~15일)을 더하면 닷새간 휴식이 가능하다.

만약 설 연휴 다음 날인 19일 목요일부터 20일 금요일까지 연차를 사용하면 14일부터 22일까지 최장 9일을 쉬게 된다.

3월에는 삼일절이 일요일과 겹치면서 3월 2일 월요일이 대체공휴일로 지정됐다. 앞 주말인 2월 28일 토요일까지 포함하면 사흘간 쉴 수 있다.

4월에는 별도의 법정공휴일이 없다.

5월은 연중 공휴일 밀도가 가장 높다. 5월 1일 금요일 노동절을 시작으로 주말(2~3일)까지 사흘간 쉴 수 있고, 4일 월요일에 하루 연차를 사용하면 5일 어린이날을 포함해 총 닷새 연휴를 만끽할 수 있다.

같은 달 24일 일요일은 석가탄신일이다. 25일 월요일이 대체공휴일로 지정되면서 23일 토요일까지 3일 연휴가 된다.

인천국제공항 제1여객터미널 면세구역. 뉴시스

6월에는 3일 수요일 전국동시지방선거 투표일이 법에 따라 임시공휴일로 운영된다.

6월 6일 토요일은 현충일이지만, 현행 제도상 대체공휴일 적용 대상은 아니다. 현충일과 신정은 여전히 대체공휴일에서 제외돼 있다.

7월에는 법정공휴일이 없다. 다만, 정부가 제헌절(7월 17일)을 다시 공휴일로 지정하는 방안을 추진 중이어서 실제 지정 여부에 따라 휴일 구조가 달라질 가능성이 있다.

8월에는 15일 광복절이 토요일과 겹쳐 17일 월요일이 대체공휴일로 지정되면서 3일간 연휴가 생겼다.

9월에는 추석이 25일 금요일이다. 연휴는 24일 목요일부터 26일 토요일까지 사흘이며, 27일 일요일을 포함하면 나흘간 쉴 수 있다.

만약 추석 연휴에 앞서 21일 월요일부터 23일 수요일까지 3일 연차를 쓰면 19일부터 27일까지 최장 9일을 쉬게 된다.

10월에는 국경일이 두 개 있다. 10월 3일 개천절은 토요일로, 5일 월요일이 대체공휴일이 돼 사흘간 연휴가 생긴다.

9일 한글날은 금요일로 주말과 이어져 3일 연휴다.

11월에는 공휴일이 없다.

12월 첫째 주에는 추가 공휴일이 지정될 수도 있다.

정부가 12월 3일을 ‘국민주권의 날’로 지정하는 방안을 추진하는 가운데, 만약 법정기념일로 정해지면 3일 목요일은 공휴일이 된다.

12월 25일 크리스마스는 금요일로, 주말과 맞물려 3일을 쉴 수 있다.

2027년 신정인 1월 1일 역시 금요일로 주말까지 3일 연휴가 이어진다.

