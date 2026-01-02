장동혁 만난 MB “야당 하기 참 힘든 시기… 국민에 희망 줘야”

이명박 전 대통령이 2일 국민의힘 장동혁 대표를 만나 “숨은 보수가 되면 퇴보하는 것”이라며 당의 화합을 주문했다.

국민의힘 장동혁 대표가 2일 서울 서초구 영포빌딩에서 이명박 전 대통령을 만나 기념 촬영하고 있다. 연합뉴스

이 전 대통령은 이날 오전 서울 서초구 청계재단 사무실에서 장 대표를 맞아 “과거의 보수가 아니라 따뜻한 보수, 어렵지 않은 보수가 돼야 한다”며 이같이 말했다. 이날 예방에는 정희용 사무총장과 박준태 비서실장, 박성훈 수석대변인이 동석했다.

이 전 대통령은 “국민에게 희망을 주는 정치를 해달라”고 당부했다.

그는 “정치사에서 야당 하기가 참 힘든 시기”라면서도 “정치가 어렵게 보이지만 국민이 더 어렵다. 항상 국민을 보고 정치를 하고 국민에게 희망을 줘야 한다”고 강조했다. 장 대표는 이 전 대통령의 발언을 메모하며 경청했다.

당내 화합 필요성도 강조됐다.

국민의힘 장동혁 대표가 2일 서울 서초구 영포빌딩에서 이명박 전 대통령을 만나 외연 확장 등 당 운영 방안과 지방선거 전략에 관한 조언을 듣고 있다. 연합뉴스

이 전 대통령은 “지금은 화합도, 단합도 해야 하고 때로는 결단이 필요한 때”라고 말했고, 이후 이어진 비공개 회담에서도 6·3 지방선거 승리를 위해 ‘당이 하나로 똘똘 뭉쳐야 한다’고 당부한 것으로 전해졌다. 이 전 대통령은 장 대표에게 ‘국민의힘 의원들을 틈나는 대로 찾아가 목소리를 듣고 마음을 얻으라’고 주문했다고 박 수석대변인은 전했다.

이 전 대통령은 “이재명정부와 더불어민주당에 쏠려있는 권력이 지방권력까지 장악하면 국가적으로 도움이 되지 않는다”며 지선 승리 중요성도 강조했다.

야당이 청년들을 위한 정치에 더 적극적이어야 한다는 조언도 나왔다. 박 수석대변인은 이 전 대통령 예방 후 기자들과 만나 “당이 더 적극적으로 청년들에게 읍소하고, 도와달라는 메시지를 진정성 있게 내고, 청년과 함께하는 모습을 보이는 게 좋겠다고 말씀하셨다”고 밝혔다.

