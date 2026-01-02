기획예산처, 새해 첫날 역대 최대 3400억원 예산 집행

기획예산처는 2일 온누리상품권, 천원의 아침밥, 동절기 농가지원 등에 3400억원대 예산을 집행했다고 밝혔다. 새해 첫날 집행액으로는 2024년(1315억원), 작년(2725억원)보다 크게 늘어난 것으로, 역대 최대 금액이다.

임기근 기획예산처 차관이 2일 KT&G 임시집무청사에서 열린 '확대간부회의'를 주재하고 있다. 기획예산처 제공

임기근 기획처 장관 직무대행 차관은 2일 제1차 관계부처 합동 ‘재정집행점검회의’를 열고 이런 내용의 올해 집행 준비 상황, 새해 첫 집행사업 등을 점검했다. 임 장관 대행은 “민생경제 회복을 위한 정부 역할이 중요한 시기”라며 “2026년 예산이 정부 조직 개편, 연초 휴일을 이유로 지체되지 않고 현장에서 체감되는 집행성과를 낼 수 있도록 전 부처가 총력을 다해야 한다”고 말했다.

그는 그러면서 “새해 첫날의 실적이 올해 집행 성과를 좌우한다는 생각으로 모든 부처는 2026년 예산 집행을 첫날부터 철저하게 관리해주길 바란다”고 당부했다.

정부는 2026년 회계연도 개시 첫날인 이날 3416억원 규모의 14개 사업을 집행했다. 가계 부담 완화로 온누리상품권(10000억원), 산단 근로자 천원의 아침밥(14억원), 맞춤형 국가장학금(432억원) 등이 포함됐다.

올해 시범사업으로 처음 도입되는 산단 근로자 ‘천원의 아침밥’ 사업은 산단 근로자의 밥값 부담 경감을 위해 산단 기업 공모 등 사전절차를 작년 말에 완료하고 연초부터 신속 집행에 나선다고 정부는 설명했다.

취약계층 보호 분야는 노인 일자리 사회활동 지원(176억원), 농식품 바우처(21억원), 국민취업지원제도(182억원) 등을 중심으로 집행한다.

농가의 동절기 작물 피해 충격을 줄이기 위한 농작물재해보험(444억원), 농업 재해대책비(128억원) 등도 포함됐다. 농작물재해보험은 농가 보험금 지급 등 원활한 운영을 위해 집행 시점을 예년과달리 새해 첫날로 앞당긴 것이라고 정부는 설명했다.

온누리 상품권. 뉴시스

한편, 임 장관 대행은 이날 기획처 출범 이후 첫 확대간부회의를 열고 “그 어느 때보다 비상한 각오로 구조개혁의 초석을 만드는 한 해, 성과를 국민들께 보여주는 한 해를 만들어 달라”고 주문했다. 임 장관대행은 “중장기 국가 발전전략 수립과 책임 있고 투명한 성과 중심 재정운용을 통해 성장과 복지 모두를 달성하고 지속 성장을 이뤄내는 것이 중요하다”고 말했다. 그러면서 “기획처가 국가의 미래를 기획하는 전담 부처로서 ‘초혁신경제 실현’과 ‘따뜻한 공동체 구현’을 위해 특별히 노력해달라”고 당부했다.

그는 우리 경제·사회가 단기적으로는 높은 체감물가와 글로벌 통상 불확실성이라는 어려움, 중장기적으로는 구조적 리스크가 중첩된 ‘퍼펙트 스톰’에 처해 있다고 진단했다. 특히 성장잠재력과 직결되는 △인공지능(AI) 대전환 등 산업경쟁력 △저출생·고령화 △탄소중립 △양극화 △지역소멸 등을 5대 구조적 리스크로 지적했다.

임 장관 대행은 지향해야 할 조직상으로 미래를 멀리 내다보면서도 기동력을 갖춘 민첩한 조직, 대한민국의 미래와 민생안정을 위해 무엇이든 해내는 조직, 직원들이 강한 소속감과 자부심을 느끼는 조직을 강조했다. 특히 임 장관대행은 기획처 직원들에게 ‘안 되는 이유’를 찾지 말고 ‘되는 방법’을 찾는 적극적인 자세를 주문했다.

