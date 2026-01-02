[신년사] 최교진 교육장관 “올해 교육개혁 원년…학교 현장 목소리 귀 기울이겠다”

최교진 교육부 장관이 2일 “올해를 교육개혁의 실질적인 원년으로 삼겠다”며 대학 서열화와 학벌 중심 병폐 극복 의지를 밝혔다.

최 장관은 이날 정부세종청사에서 열린 교육부 시무식에서 신년사를 통해 “배움이 즐겁고 가르침이 행복한 학교를 만들기 위해 나아가고 있지만,구조적으로 얽힌 문제들이 학생들의 전인적 성장을 가로막고 있다”고 짚었다. 그는 “개혁의 방향은 분명하다. 잘못된 경쟁 체제를 극복하는 데 힘을 쏟아야 하고 사회적 공감대를 기반으로 지혜를 모아야 한다”고 했다.

최 장관은 “수도권에 집중된 기회와 대학 서열 체제로 입시 경쟁은 과열됐고 불평등한 경쟁은 사회적 갈등을 유발할 뿐만 아니라 지역 소멸에도 영향을 미치고 있다”며 “단 한 명의 학생도 소외되지 않는 교육이라는 대전제 아래, 어떤 지역에서든 배움과 성장의 기회에 차별이 없도록 우리는 균형발전의 구조를 만들어야 할 시대적 책무를 안고 있다”고 밝혔다.

인공지능(AI) 시대에 맞춘 교육 변화 필요성도 언급했다. 최 장관은 “AI는 거스를 수 없는 흐름”이라며 “AI로 학교 변화를 이끌어내는 동시에 배움이 사회발전과 공공성에 관한 관심으로 확장될 수 있도록 질문하고 탐구하는 교육을 강화하고, 학생들이 AI를 주도적으로 활용하는 인재가 될 수 있게 최선을 다해 돕겠다”고 말했다. 그는 “누구도 배움에서 소외되지 않도록 AI 기술을 활용한 기초학력 진단과 맞춤형 보정 지도에 힘쓰겠다”는 내용도 덧붙였다.

이재명정부의 주요 교육 정책으로 꼽히는 ‘서울대 10개 만들기’ 등 지역 대학 육성에도 힘을 쏟겠다고 했다. 최 장관은 “대학, 지역사회, 산업계의 의견에 귀를 기울여 각 지역의 특성과 장점을 살리면서 지방대학 집중 육성 방안을 발전시켜 나가겠다”며 “지역의 인재가 지역에 머무르며, 지역의 미래를 고민하는 선순환 구조를 위해 지방대학의 경쟁력을 획기적으로 높여가겠다”고 강조했다.

학생 마음건강을 지키고, 교권침해에도 대응해 교육 구성원 모두를 위한 안전망도 구축한다. 최 장관은 “학생과 선생님이 즐겁게 배우고 행복하게 가르치는 학교 공동체를 만들겠다”고 밝혔다. 그는 “마음건강 위기로부터 우리 아이들을 지키기 위해 예방부터 조기 발견, 상담, 치료까지 이어지는 학내외 안전망을 구축한다”며 “선생님들이 교육활동에 전념할 수 있도록 악성 민원과 중대한 교육활동 침해에 대해 기관이 책임지고 대응하는 지원체계를 만들겠다”고 설명했다.

민주시민교육이나 역사교육도 강화한다. 최 장관은 “헌법교육, 환경교육, 디지털 미디어 문해교육으로 민주시민이 갖춰야 할 역량을 키워주고 사회 문제를 깊이 있게 성찰하는 학생을 길러내겠다. 균형 잡힌 역사 인식을 위해 역사교육도 강화해 나가겠다”고 설명했다. 또 “이주배경 학생을 위한 한국어교육을 강화해 학교 적응뿐만 아니라 우리 사회의 건강한 구성원으로 안착할 수 있게 지원하겠다”며 “특수교육 대상 학생들에게도 배움의 기회가 보장될 수 있도록 특수학교와 특수학급을 늘려가겠다"고 약속했다.

교사 출신인 최 장관은 ‘현장’을 강조하며 합의에 기반한 개혁을 이루겠다고 밝혔다. 최 장관은 “모든 노력이 출발점은 현장”이라며 “2026년을 학교 자치의 원년으로 삼고 학교 현장이 변화를 주도하도록 학생, 선생님, 학부모님, 지역사회의 목소리에 귀를 기울이겠다”고 했다. 그는 “개혁의 방향과 의지에 공감하는 분이 많아지고 충분한 사회적 합의가 바탕이 될 때, 공공성의 확대가 개인과 사회의 발전을 동시에 이뤄낼 수 있다는 생각이 모일 때 실질적인 개혁을 이뤄낼 수 있다”고 말했다.

