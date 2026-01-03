요즘 한국서 심심찮게 보이는 이 전기차, 테슬라도 제쳤다

중국 전기차 업체 BYD(비야디)가 지난해 미국 테슬라를 제치고 세계 전기차 판매 1위로 올라섰다.

2일 블룸버그·AFP통신과 중국 경제매체 제일재경 등에 따르면 BYD는 작년 연간 신에너지차(전기·수소·하이브리드차) 판매량이 460만2436대로 전년 대비 7.7% 증가했다고 발표했다.

그중 순수 전기차 판매량은 225만6714대로 전년보다 27.9% 급증했다. 이에 따라 BYD는 전기차 판매에서 테슬라를 제치고 1위로 올라설 것이 확실해졌다.

인기 모델인 BYD 씨라이언7. BYD코리아

지난해 3분기까지 122만대를 판매한 테슬라는 아직 4분기 실적을 발표을 발표하지 않았다. 다만 지난달 말 4분기 판매량 추정치가 42만2850대로 전년 동기 대비 15% 감소했다고 추정했다. 이에 따라 테슬라의 지난해 연간 판매량은 약 164만대로 2년 연속 감소할 것으로 예상된다.

이에 따라 BYD가 테슬라보다 37%가량 더 팔린 것으로 추산할 수 있다. BYD는 전기차 생산량 기준으로는 2024년 테슬라를 앞질렀으나 판매량에서 테슬라를 넘어선 것은 이번이 처음이다.

BYD는 그러나 올해 중국 내 구매 보조금 축소와 국내 경쟁 심화로 앞으로 전망이 밝지는 않다.

지난해 연간 신에너지차 판매 목표치도 당초 550만대로 잡았다가 여러 차례 하향 조정을 거쳐 작년 9월 460만대까지 낮춘 끝에 간신히 달성한 것이다. 판매량 증가율 7%도 2020년 이후 가장 저조한 수준이다.

지난달 문을 연 BYD 포항 전시장. BYD코리아

다만 지난해 중국 외 지역에서 105만대를 판매하는 등 해외 판매가 급증한 점은 긍정적이라고 블룸버그는 전했다. BYD는 올해 해외 시장 판매량을 150만∼160만대로 확대한다는 목표를 세운 것으로 전해졌다.

한국 전기차 시장에서도 본격적인 경쟁에 나섰다. 지난해 초 한국 승용차 시장에도 진출한 BYD는 1∼11월 누적 판매량 4955대를 기록해 연간 판매량이 6000대에 이를 것으로 추정된다. BYD는 현재 전국 29개 전시장을 운영하고 있다.

