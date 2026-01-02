세계일보

“몸 보여줄 사람 없어 홧김에…” 최여진이 속옷 화보 찍은 이유

입력 : 2026-01-02 13:04:35
최승우 온라인 뉴스 기자

배우 최여진이 자신의 몸매에 대한 자부심과 함께 과거 파격적인 언더웨어 화보를 촬영하게 된 배경을 직접 밝혔다.

최여진은 지난달 31일 공개된 유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’ 영상에 게스트로 출연했다.

 

영상에서 진행자 탁재훈이 “결혼 전에 본인 몸이 너무 예쁜데 보여줄 남자가 없어서 화가 나 홧김에 속옷 화보를 찍었다고 들었는데 사실이냐”고 물었고, 최여진은 웃으며 “맞다”고 답했다.

최여진은 당시 심경에 대해 “열심히 꾸미고 가꾸고 운동하는데, 봐주는 사람이 없다는 생각이 들면서 갑자기 화가 났다”며 “이렇게 관리해서 뭐 하나 싶었다”고 말했다. 이어 “언더웨어 화보가 껄끄러울 수는 있지만, 기회가 있을 때 한 번쯤은 기록으로 남기고 싶었다”고 덧붙였다.

 

파격적인 콘셉트의 화보에 대한 반응도 언급했다. 그는 “30대 때 찍은 화보다. 벗는 콘셉트의 화보 제안이 정말 많이 들어왔고, 모델로 활동할 때도 유독 수영복 화보가 많았다”고 설명했다. 실제로 방송에서는 최여진의 언더웨어·수영복 화보가 공개돼 출연진의 관심을 모았다.

 

노출이 많은 패션과 화보로 ‘노출중독’이라는 오해를 받은 데 대해서는 “나라는 존재를 가장 잘 표현할 수 있는 선택을 하고 싶었다”며 “평범하게 입으면 오히려 나답지 않다”고 밝혔다.

 

또 자신의 신체 중 가장 아끼는 부위를 묻는 질문에는 “엉덩이를 굉장히 소중하게 생각한다”며 “내세우고 싶은 부위를 하나 고르라면 다리”라고 말해 웃음을 자아냈다.

 

한편 최여진은 지난 6월 경기도 가평 북한강 선상에서 사업가 김재욱씨와 결혼했다.


최승우 온라인 뉴스 기자

