“몸 보여줄 사람 없어 홧김에…” 최여진이 속옷 화보 찍은 이유

배우 최여진이 자신의 몸매에 대한 자부심과 함께 과거 파격적인 언더웨어 화보를 촬영하게 된 배경을 직접 밝혔다.

최여진은 지난달 31일 공개된 유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’ 영상에 게스트로 출연했다.

영상에서 진행자 탁재훈이 “결혼 전에 본인 몸이 너무 예쁜데 보여줄 남자가 없어서 화가 나 홧김에 속옷 화보를 찍었다고 들었는데 사실이냐”고 물었고, 최여진은 웃으며 “맞다”고 답했다.

최여진은 당시 심경에 대해 “열심히 꾸미고 가꾸고 운동하는데, 봐주는 사람이 없다는 생각이 들면서 갑자기 화가 났다”며 “이렇게 관리해서 뭐 하나 싶었다”고 말했다. 이어 “언더웨어 화보가 껄끄러울 수는 있지만, 기회가 있을 때 한 번쯤은 기록으로 남기고 싶었다”고 덧붙였다.

파격적인 콘셉트의 화보에 대한 반응도 언급했다. 그는 “30대 때 찍은 화보다. 벗는 콘셉트의 화보 제안이 정말 많이 들어왔고, 모델로 활동할 때도 유독 수영복 화보가 많았다”고 설명했다. 실제로 방송에서는 최여진의 언더웨어·수영복 화보가 공개돼 출연진의 관심을 모았다.

노출이 많은 패션과 화보로 ‘노출중독’이라는 오해를 받은 데 대해서는 “나라는 존재를 가장 잘 표현할 수 있는 선택을 하고 싶었다”며 “평범하게 입으면 오히려 나답지 않다”고 밝혔다.

또 자신의 신체 중 가장 아끼는 부위를 묻는 질문에는 “엉덩이를 굉장히 소중하게 생각한다”며 “내세우고 싶은 부위를 하나 고르라면 다리”라고 말해 웃음을 자아냈다.

한편 최여진은 지난 6월 경기도 가평 북한강 선상에서 사업가 김재욱씨와 결혼했다.

