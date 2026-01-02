일몰이 ‘새해 첫 해돋이’로?…경찰청 SNS ‘독도 일출’ 사진 논란에 사과

경찰청이 지난 1일 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정에 올린 독도 일출 사진을 놓고 논란이 일고 있다. 경찰청이 “독도에서 보내온 2026년 첫 해돋이 사진을 선물한다”며 올린 독도 일출 사진이 사실 일몰 사진이라는 지적이 제기되면서다.

경찰청 공식 SNS에 올려진 새해 독도 일출사진. 서경덕 교수 제공

서경덕 성신여대 교수는 2일 SNS에 “한 누리꾼의 제보로 확인한 결과, 게시물 첫 문장에서 ‘독도에서 보내온 2026년 첫 해돋이 사진’이라고 적혀 있지만 함께 게시된 6장의 사진 가운데 첫 번째 사진은 일출이 아닌 일몰 사진”이라고 밝혔다.

이어 “두 번째 사진 역시 새해 첫날 독도에는 많은 눈이 내렸음에도 불구하고 사진 속 독도에는 눈이 쌓여 있지 않아 새해 해돋이 사진으로 보기 어렵다”며 “네 번째 사진 역시 일몰 사진임에도 해돋이로 소개돼 국민을 기만하고 있다”고 지적했다. 독도 일출 사진을 찍으려면 서도 방향에서 동도 쪽을 바라보며 촬영해야 하는데, 일몰 사진이라고 지적된 사진은 동도 방향에서 서도를 향해 찍은 것이라는 것이다.

서 교수는 “2020년에도 문화체육관광부 공식 SNS에 ‘독도에서 떠오르는 해’라는 설명과 함께 게시물을 올렸으나, 해당 사진이 독도 본도가 아닌 것으로 확인돼 큰 논란이 일었다”고 언급했다.

그러면서 “대한민국 경찰청은 이번 사안에 대해 신속히 시정하고, SNS 운영 관리·감독 책임을 스스로 돌아봐야 한다”고 강조했다.

서 교수는 “일본은 지속해 독도가 자국 영토라는 왜곡된 주장을 이어가고 있다”며 “이러한 상황에서 정부 기관이 독도와 관련된 사안을 다룰 때는 더욱 신중해야 한다”고 덧붙였다.

경찰청이 SNS에 올린 사과문. 경찰청 SNS 캡처

이에 경찰청은 SNS에 올렸던 독도 해돋이 사진을 삭제하고 즉각 사과문을 게시했다.

경찰청은 “2026년 새해를 맞아 붉게 타오르는 독도의 태양 이미지를 통해 국민 여러분의 힘찬 출발을 응원하고자 했다”면서 “그 과정에서 혼선을 드릴 수 있는 사진이 게시된 점에 대해 국민 여러분께 사과드린다"고 밝혔다. 이어 "앞으로 경찰청은 SNS콘텐츠 제작에 더욱 신중을 기하도록 하겠다”고 약속했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지