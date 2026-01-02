김승연 회장 “한화는 한∙미 관계의 핵심 동반자…마스가 책임진다는 각오로 실행”

김승연 한화그룹 회장은 2일 “지난해 한화는 ‘마스가’로 상징되는 한∙미 양국의 산업 협력을 주도한 기업으로 평가받았다”며 “한∙미 관계의 린치핀, 즉 핵심 동반자로서 군함, 핵추진잠수함 건조 등을 통해 양국 조선업 협력의 폭을 넓히고 깊이를 더해야 한다”고 밝혔다.

김 회장은 이날 신년사에서 “(한화는) 방산, 조선 분야에서 글로벌 선두를 향해 질주하는 국가대표 기업이 됐다. 사업보국(事業報國)의 창업정신을 실천한 빛나는 성과”라며 “마스가는 미국 필리조선소를 중심으로 온전히 한화가 책임진다는 각오로 계획을 세우고 실행하기 바란다”고 당부했다.

김승연 한화그룹 회장. 한화 제공

김 회장은 “한화는 ‘산업과 사회의 필수 동력 기업’으로 인정받을 정도로 위상이 올라갔고 영향력이 커졌다”며 “하지만 이런 때일수록 안주하지 말고 미래 선도기술 확보 등 혁신의 고삐를 죄는 자세가 필요하다”고 말했다.

이어 “방산, 우주항공, 해양, 에너지, 소재, 금융, 기계, 서비스 등 한화의 사업영역은 세계 전역에 걸쳐 있는데, 그 글로벌 경쟁이 지역 블록화, 생산비 격차 등으로 더욱 치열해지고 저성장 및 잠재력 저하 등 시장의 허들은 계속 높아지고 있기 때문”이라며 “결국 인공지능(AI), 방산 등 핵심 사업 분야에서 미래를 좌우할 원천기술을 보유해야 경쟁을 뚫고 50년, 100년 영속적으로 앞서 나갈 수 있다”고 강조했다.

또 “우리는 대한민국 경제를 견인한다는 자부심으로 방산과 우주항공, 해양 등 모든 사업 분야에서 글로벌 시장의 신뢰받는 전략적 파트너가 돼야 한다”며 “잠수함 수주 경쟁에서 보듯 이제 국가도 기업도 단순한 이해관계를 넘어 상대 국가, 기업과 미래를 함께 할 동반자가 돼야 새로운 시장을 개척할 수 있다”고 덧붙였다.

김 회장은 “저는 지난 15년 동안 상생 경영의 원칙 ‘함께 멀리’를 강조해 왔다”며 “최근 한화오션 협력사 근로자들의 성과급을 직영 근로자들과 같은 비율로 맞추기로 한 것도 ‘함께 멀리’의 실천이었다”고 밝혔다.

그러면서 “협력사, 지역사회와 함께 할 때 안정적 공정 유지, 꾸준한 생산성 향상, 지속적인 사업 성과가 가능하다. 협력사의 근로자도 한화의 식구이고 지역사회도 한화의 사업 터전이다. 멀리 잘 가려면 함께해야 한다”고 말했다.

김 회장은 “무엇보다 안전 최우선의 원칙을 명심하기 바란다”며 “안전은 지속 가능한 한화를 위한 핵심 가치로, 성과가 생명을 대신할 수 없다. 모든 현장의 리더들은 생명을 지킨다는 각오로 안전 체계를 꼼꼼하게 다시 점검하고, 실효성이 검증된 안전 기준을 현장에 정착시켜 주기 바란다”고 당부했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지