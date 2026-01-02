유형국·나혜석 등 韓 명작 6점, 올림픽대로서 만난다

하루 평균 24만 대의 차량이 오가는 여의도에서 노량진까지 이어진 올림픽대로 디지털존이 ‘도로 위 미술관’이 됐다.

default

국립현대미술관은 이 구간을 통해 상설전에 출품 중인 회화 명작 소장품 6점을 새롭게 선보인다. 지난해 7월 대형 디지털 전광판 6기로 구성된 올림픽대로 디지털존을 공식 런칭한 이후, 한국지방재정공제회와의 제휴로 미술관 캠페인 ‘지금 여기, 국립현대미술관’을 지속 전개해왔다.

병오년 새해를 맞아 2일부터 소개되는 작품은 한국 추상미술의 선구자 유영국의 ‘산’, 가족의 온기를 담은 장욱진의 ‘새와 가족’, 한국 최초의 여성 서양화가 나혜석의 ‘화령전작약’을 비롯해 오지호의 ‘봄 풍경’, 이봉상의 ‘허수아비와 사막’, 한묵의 ‘T 구성’ 등이다.

국립현대미술관은 이번 회화 명작 공개를 시작으로, 주요 전시와 연계한 다양한 현대미술 콘텐츠를 올림픽대로 디지털존을 통해 지속적으로 선보일 계획이다.

김성희 국립현대미술관장은 “추운 겨울, 도로 위에서 마주치는 근현대 미술 명작들이 국민들의 지친 일상에 작은 위안과 따뜻한 온기를 전하길 바란다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지