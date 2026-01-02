“살기 위해 음악 만들었다”…빅뱅 출신 탑, 가수 복귀한다

그룹 빅뱅 출신의 배우 겸 가수 탑(본명 최승현)이 솔로 앨범을 발표하며 가수로 복귀한다.

탑은 1일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “A NEW ALBUM IS ON THE WAY”는 글과 함께 영상을 공개했다.

게시물에는 ‘다중 관점’(ANOTHER DIMENSION)이라는 문구도 포함돼 새 음반의 제목이나 콘셉트를 암시했다. 그는 이와 함께 ‘topspot_pictures’라는 새 인스타그램 계정도 개설했다.

가수 탑. 더씨드

탑이 솔로 음반을 내는 것은 2013년 디지털 싱글 ‘둠 다다’(DOOM DADA) 이후 13년 만이다. 올해는 빅뱅 데뷔 20주년으로, 2023년 팀 탈퇴를 공식화한 이후 처음 선보이는 음악 활동이기도 하다.

탑은 2006년 빅뱅 멤버로 데뷔해 가수와 배우로 활동하며 인기를 얻었으나, 2016년 대마초 흡연 혐의로 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받은 뒤 활동을 중단했다. 이후 군 복무 과정에서 특혜 논란 등을 겪으며 오랜 공백기를 가졌다.

그는 2024년 12월 공개된 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘오징어 게임2’에 출연하며 연기 활동으로 먼저 복귀했다. 당시 인터뷰에서 탑은 “세상과 단절된 채 집과 작업실만 오갔다”며 “살기 위해 음악을 만들었고, 마이크 앞에 설 때 유일하게 숨을 쉴 수 있었다”고 밝혔다. 이어 “그 시간 동안 만든 음악을 팬들에게 들려주는 것이 제 책임”이라고 말한 바 있다.

새 앨범의 구체적인 발매 일정과 수록곡 정보는 아직 공개되지 않았다.

