3월 컴백 앞둔 BTS에 화력 집중하는 아미…‘달려라 방탄’ 61개국 아이튠즈 1위

글로벌 그룹 방탄소년단(BTS)가 2022년 6월 발매한 앤솔러지 앨범 ‘프루프(Proof)’의 수록곡 ‘달려라 방탄’이 2일 오전 6시까지 브라질, 핀란드, 멕시코, 그리스 등 총 61개 국가/지역 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트 1위를 기록했다.

전 세계 아미(ARMY·팬덤명)가 2026년을 맞아 자발적으로 ‘달려라 방탄’ 스트리밍에 나섰고 이는 글로벌 차트 정상이라는 성과로 이어졌다.

팬들이 ‘달려라 방탄’을 집중적으로 재생한 데는 곡의 메시지가 큰 역할을 했다.

이 노래는 서로를 격려하면서 변함없이 달려가겠다는 다짐을 담았다.

BTS 특유의 패기와 팀워크를 느낄 수 있으며 팀의 정체성을 가장 선명하게 보여주는 트랙 중 하나다.

“방탄의 성공 이유? 나도 몰라 그딴 게 어딨어 / 우리들이 모두 새빠지게 달린 거지 / 뭐라 하든 달린 거지 / 답은 여기 있어 하하하”(‘달려라 방탄’ 중)

빅히트 뮤직은 “이번 역주행의 배경에는 3월 20일 신보를 발매하는 일곱 멤버와 같이 달리고자 하는 아미들의 마음이 있다”고 전했다.

해외 유력 매체 역시 방탄소년단의 컴백에 큰 관심을 내비쳤다.

미국 뉴욕타임스(The New York Times)는 최근 K팝 산업을 조망한 기사에서 “BTS의 부상과 지배력이 지난 10년 동안의 K팝 인기에 큰 영향을 줬다. 이들은 음악적 재능과 성실함, 친근감으로 K팝 홍보대사 역할을 완벽하게 해냈다”라고 평가했다.

이어 “팀의 새 앨범과 투어는 산업 전반에 다시 한번 활력을 불어넣는 결정적 계기가 될 것”이라는 기대감을 드러냈다.

빅히트 뮤직은 “BTS의 컴백은 단순한 신곡 발표 이상의 의미를 갖는다”며 “이들의 완전체 활동은 글로벌 음악시장에 새로운 흐름을 제시하는 계기가 될 것으로 예측된다”고 전햇다.

한편 BTS는 최근 아미에게 보낸 자필 편지를 통해 컴백 일자를 공개했다.

3월 20일 신보를 선보이고 이후 대규모 월드투어에 돌입한다.

