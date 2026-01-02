노태문 삼성전자 사장 “AI기술 통합해 고객에 최고의 경험 제공해야”

삼성전자 모바일과 가전 사업을 이끄는 노태문 디바이스경험(DX)부문장 사장은 2일 “인공지능(AI) 전환기를 이끄는 선도기업으로 도약하자”고 밝혔다.

노태문 삼성전자 대표이사 사장.삼성전자 제공

노 대표이사는 이날 발표한 2026년 신년사에서 “DX부문의 모든 디바이스와 서비스 생태계에 AI 기술을 유기적으로 통합해 고객에게 최고의 경험을 제공해야 한다”며 이같이 말했다.

노 대표이사는 “AX(AI Transformation)는 단순한 도구가 아닌 우리의 생각과 업무 프로세스를 근본적으로 바꾸는 과정”이라며 “AI를 활용해 일하는 방식과 사고까지 혁신해 업무 스피드와 생산성을 높여 나가자”고 말했다.

이어 “우리의 기술력과 선제적 리스크 관리 역량은 위기를 기회로 반전시키는 강력한 무기가 될 수 있다”며 “압도적인 제품력과 위기 대응력으로 시장 리더십을 확보하자”고 강조했다.

새해에도 시장 전반에 불확실성이 예상되는 가운데 이에 대한 유연한 대응도 독려했다.

노 대표이사는 “시장의 변화를 실시간으로 센싱하고 경영 활동 전반에서 민첩하고 유연하게 대응해야 한다”며 “빠른 실행력과 도전을 장려하는 문화를 정착시키자”고 말했다.

또한 “준법은 회사와 임직원 모두 반드시 지켜야 하는 원칙”이라며 “지속가능한 미래를 위해 흔들림 없는 준법 문화를 만들어 가자”고 제안했다.

마지막으로 노 대표이사는 “AX를 통해 일하는 방식을 근본적으로 바꾸고 선제적으로 미래를 준비해 2026년을 한 단계 더 도약하는 한 해로 만들어 가자”고 강조했다.

한편, 삼성전자는 올해부터 시무식 행사는 운영하지 않고 대표이사 신년사로 대체하기로 했다.

