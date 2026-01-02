“실행과 결과로 증명”…BBQ 윤홍근 회장, ‘신경영’ 원년 선언

제너시스BBQ 그룹 윤홍근 회장이 창사 31주년 신년사에서 ‘신(新)경영’을 공식 선언하고 세계 1등 프랜차이즈로 도약한다는 청사진을 제시했다. BBQ 제공

제너시스BBQ 그룹 윤홍근 회장이 창사 31주년 신년사에서 ‘신(新)경영’을 공식 선언하고 세계 1등 프랜차이즈로 도약한다는 청사진을 제시했다.

윤 회장은 지난 1일 경기도 이천 치킨대학에서 열린 신년식에서 “2026년은 단순한 계획을 넘어 실행과 결과로 증명해야 하는 해”라며 이같이 밝혔다. 이어 “목표를 향해 끊임없이 도전하는 굳은 의지가 필요하다”고 덧붙였다.

2025년을 고금리·고물가와 소비 위축, 프랜차이즈 산업 양극화가 심화한 해로 돌아본 윤 회장은 “중요한 것은 흔들리지 않는 기준”이라며 위기 속에서도 원칙 중심의 BBQ DNA를 강조했다.

올해를 ‘실행과 성과’로 증명하는 원년으로 삼겠다고 밝힌 후에는 “정확한 방향성을 제시하고 이를 완성하는 실행력이 조직 전반에 자리 잡아야 한다”고 말했다.

이와 함께 인공지능(AI)을 중심으로 검색·주문·조리·물류·조직 운영 전반을 데이터로 연결해 고객에게는 더 빠르고 정확한 경험을, 패밀리(가맹점주)에는 예측 가능한 운영 환경을 제공하겠다고 설명했다.

아울러 미주·유럽·중국·중앙아시아를 핵심 거점으로 삼고 ‘K-컬처’를 넘어 ‘K-BBQ’로 확장하는 글로벌 전략을 추진한다는 구상도 윤 회장은 내놓았다.

윤 회장은 “제너시스BBQ 그룹은 지난 30년간 위기 속에서도 원칙을 지켜온 DNA를 갖고 있는 기업”이라며 “모든 임직원과 패밀리가 한마음으로 ‘즉시 한다, 반드시 한다, 될 때까지 한다’는 행동 철학을 실천해 반드시 목표를 이루자”고 당부했다.

