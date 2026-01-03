경남도민연금 본격 시행 등…경남도, 병오년 새해 달라지는 104개 시책 발표

경남도는 2026년 병오년 새해를 맞아 도민 삶의 질을 높이고 민생 경제에 활력을 불어넣기 위한 ‘2026년 새해 달라지는 제도 및 시책’ 104가지를 발표했다.

특히 복지·보건 분야에서만 전체의 3분의 1이 넘는 38건의 시책을 발표해 복지 사각지대 해소와 두터운 사회안전망 구축에 대한 도의 강력한 의지를 드러냈다.

3일 경남도에 따르면 60세 은퇴 후 국민연금 수령 전까지 발생하는 소득 공백기를 해소하기 위해 경남도민연금 계좌에 연간 납입한 금액을 기준으로 8만원당 2만원을 지원해주는 △경남도민연금을 본격 시행한다.

또 나라를 위해 헌신한 이들에 대한 보답으로 △참전명예수당을 인상한다

6‧25 참전유공자는 월 12만원→15만원으로, 80세 미만 월남 참전유공자는 월 10만원 → 12만원으로 각각 인상했다.

참전유공자의 자긍심을 높이고 명예로운 노후를 지원하기 위한 것이라고 도는 설명했다.

정보 부족으로 복지 서비스를 받지 못하는 사례가 발생하지 않도록 △생성형 인공지능(AI) 기반 통합복지플랫폼을 구축한다.

이 플랫폼은 생성형 AI를 통해 가구 특성과 상황을 분석한 뒤 본인에게 꼭 필요한 복지정보를 실시간으로 안내하는 지능형 맞춤 서비스를 제공한다.

아울러 △어복버스(비대면 섬 닥터)를 통해 섬주민에게 원격진료를 제공하고, 거동이 불편하고 재택의료가 필요한 장기요양 수급자 가정에 전문 의료진 등이 직접 방문하는 집으로 오는 재택의료 서비스를 시행한다.

여기에 △경남형 통합돌봄과 체계를 긴밀히 연계함으로써 도민들이 병원이나 시설이 아닌 정든 삶의 터전에서 주거·의료·돌봄을 통합 제공받으며 건강한 노후를 보낼 수 있도록 지원한다.

갑작스러운 위기 상황으로 생계에 어려움을 겪는 도민을 위해 '현장 밀착형 복지'를 추진한다.

갑작스러운 생계위기에 처한 가구를 위해 △희망지원금의 금융재산 기준을 4인 기준 기존 1600만원 이하→1800만원 이하로 완화하고 △의료급여 수급권자 소득으로 반영했던 부양비를 폐지함으로서 제도적 사각지대에 놓여있던 도민들이 실질적인 혜택을 받을 수 있도록 복지 문턱을 낮췄다.

결식 우려 어르신들에게 제공되는 △나눔경로식당의 급식 단가를 3500원→4000원으로 인상해 식사의 질을 높이고, 지원 대상을 3500명→4000명까지 확대하는 등 소외된 이웃의 건강한 일상 복귀를 다각도로 지원한다.

도는 △경남도민연금 △생성형 AI기반 통합복지플랫폼 △경남형 통합돌봄 △참전명예수당 지급액 인상 등 복지·보건 분야 핵심 시책을 포함한 새해 달라지는 104가지의 사업 준비를 모두 마쳤다.

박완수 경남지사는 “이번 시책들이 도민의 일상에서 실질적인 변화를 체감할 수 있는 현장 중심 정책이 될 수 있도록 전 부서가 합심해 사업을 하나하나 챙겨 나갈 방침”이라고 강조했다.

전체 ‘2026년 새해부터 달라지는 제도 및 시책’의 상세 정보가 담긴 안내서는 도 누리집(홈페이지)에서 확인할 수 있다.

