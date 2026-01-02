‘미스트롯4’ 김희진, 2월 결혼 “12년 인연과 평생 약속”

사진=김희진 SNS

‘미스트롯’ 출신 가수 김희진(32)이 결혼한다.

김희진은1일 자신의 인스타그램을 통해 "12년이라는 시간 동안 제 삶의 많은 장면을 함께해준 사람과 다가오는 2월 평생을 약속하고자 한다"고 말했다.

그러면서 예비 남편에 대해 "노래로 웃고 노래로 버텨온 시간 속 가장 평범한 날들과 마음이 불안했던 순간들까지 옆에서 지켜준 사람"이라고 소개했다.

김희진은 "부부라는 이름으로 인생의 새로운 계절을 맞이하게 된 만큼, 새해 첫날 가장 먼저 여러분께 말씀드리고 싶었다"고 했다.

또 "늘 제 음악을 믿고 기다려 주신 마음이 있었기에 지금의 제가 있다고 생각한다. 그 믿음에 누가 되지 않도록 앞으로의 삶도, 음악도 더 성실하고 진중한 마음으로 이어가겠다"고 말했다.

한편 김희진은 2019년 TV조선 오디션 프로그램 '미스트롯'에서 톱12에 오르며 이름을 알렸다. 이듬해 '차마'로 정식 데뷔한 후 '삼산이수' '사랑의 팔베개' '어이하리오' '주세요' 등을 내놨다.

최근 '미스트롯4'에 도전 중인 김희진은 '미스트롯1' 톱12 이후 수많은 활동을 통해 성장을 거듭해 온 만큼, 탄탄한 가창력은 물론 밝은 에너지와 진정성 있는 무대로 팬들의 마음을 사로잡을 예정이다.

