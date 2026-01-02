롱패딩도 뚫는 ‘칼바람’, 전국 영하권 ‘꽁꽁’…-17도 한파 계속 [오늘날씨]

금요일인 2일은 찬 대륙고기압의 영향으로 전국의 아침 기온이 큰 폭으로 떨어지고 바람도 강하게 불어 매우 춥겠다.
기상청에 따르면 이날 전국은 대체로 맑겠으나 충청권과 전라권, 제주도는 대체로 흐리겠다. 충남권과 충북 중·남부, 전북 서해안과 남부 내륙, 전남권, 제주도에는 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다. 전북 북부 내륙과 경남 서부 내륙에는 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.
특히 전라권 서부와 제주도, 울릉도·독도를 중심으로 강하고 많은 눈이 내릴 가능성이 있어 대설특보가 확대될 수 있다. 눈이나 비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 많아 교통안전에 각별한 주의가 필요하다.
1~2일 예상 적설량은 서해5도 1~3㎝, 충남 서해안 1㎝ 안팎, 대전·세종·충남 내륙과 충북 중·남부, 전남 동부 1㎝ 안팎이다. 1~3일 새벽까지는 전북 서해안·남부 내륙과 광주·전남 서부 3~8㎝(많은 곳 전북·전남 서해안 10㎝ 이상), 제주도 산지 10~20㎝(많은 곳 30㎝ 이상), 제주도 중산간 5~10㎝, 제주도 해안 2~7㎝, 울릉도·독도 10~30㎝의 눈이 예상된다.
한파특보가 발효된 가운데 아침 최저기온은 -17~-5도, 낮 최고기온은 -6~4도로 예보됐다. 평년보다 기온이 약 5도 낮겠고, 강한 바람으로 체감온도는 더 낮아지겠다. 주요 지역 아침 최저기온은 서울 -12도, 춘천 -15도, 청주 -11도, 대전 -12도, 전주 -8도, 광주 -6도, 대구 -9도, 부산 -6도, 제주 1도다. 낮 최고기온은 서울 -4도, 춘천 -3도, 대전 -1도, 전주 0도, 광주 1도, 대구 1도, 부산 3도, 제주 5도로 전망된다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지