경주 신라대종서 울린 ‘APEC 성공’의 종소리… 제야 타종으로 새해 열어

경북 경주시는 ‘2025 APEC 정상회의’ 성공 개최를 기념해 지난달 31일 밤 신라대종공원에서 제야의 종 타종식을 열었다고 1일 밝혔다.

이날 행사는 밤 11시부터 자정 이후까지 이어졌으며, 시민 3000여 명이 참여해 APEC 성공의 의미를 되새기고 새해 희망을 함께 나눴다.

지난달 31일 밤 신라대종공원에서 열린 ‘2025 APEC 성공기념 제야의 종 타종식’에서 (사진 우측부터) 김석기 국회 외교통일위원장, 주낙영 경주시장, 이동협 경주시의회의장이 시민들과 함께 새해를 알리는 종을 울리고 있다. 경주시 제공

행사는 사전 공연을 시작으로 시민 인터뷰, 시민 대합창, 카운트다운과 타종, 불꽃놀이 등의 순으로 진행됐다.

특히 자정에 맞춰 진행된 타종식에는 주낙영 경주시장과 김석기 국회 외교통일위원장, 이동협 경주시의회 의장 등 주요 인사들이 참석해 시민들과 함께 종을 울렸다.

이와 함께 경주와 전북 익산이 동시에 종을 울리는 공동 타종도 이뤄져 눈길을 끌었다.

총 7조 33타의 종소리는 APEC 정상회의를 성공적으로 치러낸 두 도시의 연대와 미래 협력을 상징했다.

지난달 31일 밤 신라대종공원에서 열린 ‘2025 APEC 성공기념 제야의 종 타종식’에서 주낙영 경주시장과 김석기 국회 외교통일위원장, 이동협 경주시의장을 비롯한 참석자들이 ‘APEC 2025 경주 성공’ 문구가 적힌 현수막을 들고 기념촬영을 하고 있다.

타종 이후에는 시민 합창단의 합창과 함께 불꽃놀이가 펼쳐지며 현장을 찾은 시민들의 호응을 얻었다.

이날 합창곡으로는 ‘신라의 달밤’, ‘남행열차’, ‘우리의 사랑이 필요한 거죠’ 등 세대를 아우르는 곡들이 선보여지며 새해 분위기를 한층 고조시켰다.

김석기 국회의원은 “APEC 정상회의의 성공은 경주가 국제도시로 도약하는 중요한 계기”라며 “이번 타종식이 그 의미를 시민과 함께 나누고, 지역의 새로운 도약을 다짐하는 출발점이 되길 바란다”고 말했다.

주낙영 경주시장은 “2025 APEC 정상회의는 경주가 세계와 연결되는 전환점이었다”며 “오늘의 종소리는 그 성과를 시민과 함께 기념하고, 새로운 미래를 향해 나아가겠다는 다짐의 울림”이라고 강조했다.

