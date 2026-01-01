월성본부, 노사합동 러브펀드 캠페인 개최

한국수력원자력 월성원자력본부는 최근 노사합동으로 러브펀드 활성화 캠페인을 열고 복지시설을 방문, 다양한 봉사활동을 펼치며 연말연시 나눔의 의미를 더했다고 1일 밝혔다.

러브펀드는 월성본부 직원들이 어려운 이웃을 위해 매월 후원하는 기금이다.

월성본부 직원들이 소규모 노인의료복지시설인 보문숲향기공동생활가정을 방문, 말벗 봉사활동과 산타행사 등 다양한 프로그램을 진행하고 있다. 월성본부 제공

이번 러브펀드 활성화 캠페인에는 권원택 월성원자력본부장과 안철범 본부노조위원장을 비롯한 노사가 함께 참여해 기금 확대를 위한 의지를 다지고 홍보활동에도 나섰다.

캠페인이 끝난 뒤 소규모 노인의료복지시설인 보문숲향기공동생활가정을 방문해 말벗 봉사활동과 산타행사 등 다양한 프로그램을 진행하며 입소 어르신들과 따뜻한 정을 나누고, 후원금 300만원도 전달했다.

월성본부는 지난달 12일 한국사회복지협의회가 주관한 지역사회공헌 인정기관으로 선정돼 2년 연속 인증을 받았다. 또 생명보험사회공헌재단이 수여하는 특별상도 수상해 포상금 150만원을 받았다.

권원택(맨 오른쪽) 월성본부장이 소규모 노인의료복지시설인 보문숲향기공동생활가정에 후원금을 전달하고 있다.

한수원은 이 포상금에 매칭 형식의 기금 150만원을 더해 300만원의 후원금을 전달하며 나눔의 의미를 더했다.

권원택 월성본부장은 "연말을 맞아 노사가 합동으로 펼친 이번 캠페인과 봉사활동이 지역사회와 함께하는 따뜻한 나눔의 가치를 다시 한 번 되새기는 뜻깊은 시간이 됐으면 좋겠다"고 말했다.

