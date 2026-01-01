최경환 전 경제부총리, 경북 시작 울릉도서 ‘2026년 새 아침’ 열어

최경환 전 경제부총리가 2026년 병오년(丙午年) 새해 첫날, 경북의 동쪽 끝이자 해가 가장 먼저 뜨는 울릉도를 찾아 경북의 재도약을 위한 행보를 시작했다.

이번 방문은 ‘경북의 아침을 가장 먼저 깨운다’는 상징적 의미를 담아 기획됐다.

최경환 전 경제부총리가 2026년 병오년(丙午年) 새해 첫날, 경북의 동쪽 끝이자 해가 가장 먼저 뜨는 울릉도를 찾아 경북의 재도약을 위한 다짐을 하고 있다. 최경환 전 경제부총리 제공

최 전 부총리는 지난달 영남대 특강에서 진단했던 ‘경북 경제 위기 극복’의 의지를 현장에서 다시 한번 다지는 계기를 마련했다.

새해 첫 해맞이 행사에는 주민들과 함께 경북의 화합과 발전을 기원하고, 울릉도 저동항 일대에서 첫 일출을 함께 바라보며 위기에 처한 지역 경제 부활을 위해 힘을 모으기로 했다.

최 전 부총리는 일출 메시지를 통해 “2026년은 그동안 꽉 막혀있던 경북의 경제와 정치가 술술 풀리는 희망의 원년이 되기를 진심으로 기원한다”고 강조했다.

이어 인구 소멸 위험과 낮은 재정 자립도 등 경북이 마주한 엄중한 현실을 언급하며, “도민 여러분께서 느끼시는 그 답답함을 누구보다 깊이 공감하고 있으며, 새해에는 가슴속 답답함이 시원하게 풀리는 기분 좋은 소식들만 가득 전해지기를 간절히 소망한다”고 밝혔다.

최 전 부총리는 “경북의 엔진이 다시 힘차게 돌아가기 위해서는 현장의 목소리가 정책이 되는 혁신이 무엇보다 중요하다”며, “2026년 한 해, 도민 여러분의 가정에 행복이 가득하도록 언제나 지역민과 함께하며 힘을 보태겠다”고 덧붙였다.

