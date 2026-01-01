[속보] ‘공천헌금 의혹’ 강선우, 민주당 탈당

더불어민주당 강선우 의원. 연합뉴스

더불어민주당 강선우 의원이 2022년 지방선거 공천 헌금 수수 의혹이 제기된 지 사흘 만인 1일 탈당을 선언했다. 의혹이 불거진 이후 당 윤리감찰 절차가 진행 중인 가운데, 강 의원이 직접 거취를 정리한 것이다.

강 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "이미 당과 당원 여러분께 너무나도 큰 부담을 드렸다"며 "이제는 더 이상 부담을 드릴 수 없다는 판단에 당을 떠나기로 했다"고 밝혔다. 이어 "다시 한번 고개 숙여 사죄드린다"고 덧붙였다.

그는 탈당 이후의 입장도 함께 밝혔다. 강 의원은 "당을 떠나더라도 당이 요구하는 모든 절차에 성실히 임하겠다"며 "수사에도 적극 협조해 사실관계를 분명히 밝히겠다"고 말했다.

이번 논란은 한 언론이 지난달 29일, 강 의원이 2022년 지방선거 당시 후보였던 김경 서울시의원으로부터 1억원을 받았고, 이와 관련해 당시 서울시당 공천관리위원회 간사였던 김병기 의원과 논의했다는 의혹을 보도하면서 불거졌다.

이에 대해 강 의원은 탈당 입장을 밝힌 이날도 기존 주장을 되풀이했다. 그는 "저는 어떠한 돈도 받은 적이 없다"며 "누차에 걸쳐 반환을 지시했고, 실제로 반환됐음을 확인했다"고 해명했다.

