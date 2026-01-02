2026년 상반기 건설업 日평균 임금 28만원

올해 상반기 건설업 하루 평균 임금이 지난해 같은 기간보다 약 1.4% 오른다.



1일 대한건설협회가 발표한 ‘2026년 상반기 적용 건설업 임금 실태조사’에 따르면 전체 132개 직종의 하루 평균 임금은 27만9988원으로 지난해 하반기 대비 0.41%, 상반기보다는 1.44% 상승했다.



현장 수요가 가장 많은 일반공사 직종 91개 분야의 평균 임금은 26만8486원으로 지난해 같은 기간보다 1.59% 올랐다. 지난해 9월 발표된 하반기 평균 임금 26만7306원에 비해선 0.44% 높다.



평균 임금이 가장 높은 광전자직종(3개)은 지난해 하반기보다 0.54%, 상반기와 비교해선 1.61% 상승한 43만6932원으로 집계됐다. 국가유산직종(18개)의 평균 임금은 32만2814원으로 각각 같은 기간 0.16%, 0.20% 올랐다.



원자력직종(4개)은 23만8615원으로, 지난해 상반기보다는 1.60% 올랐지만 하반기 대비 1.17% 하락했다.



이번 통계는 지난해 9월 전국 2000개 공사 현장의 건설 근로자 임금을 조사·집계한 것으로, 공표 시점인 이날부터 건설공사 원가 계산에 적용할 수 있다.

